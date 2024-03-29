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兰张高铁兰武段正式启动联调联试

2024年03月29日09:16 | 来源：光明日报
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原标题：兰张高铁兰武段正式启动联调联试

新华社兰州3月28日电（记者李杰）28日7时50分，随着检测列车从兰州新区站缓缓驶出，新建兰州至张掖高速铁路兰州至武威段联调联试工作正式启动，为年内开通运营奠定重要基础。

中国铁路兰州局集团有限公司相关负责人介绍，联调联试分为动车组逐级提速测试、信号系统测试、全线拉通试验等阶段，将对轨道、路基、桥隧进行综合评估及动力试验，完成线路、供电、通信、信号、客服等系统数据采集验证，为最终顺利开通运营打下坚实基础。

兰张高铁分为兰州至武威段、武威至张掖段两段建设，全长约518公里，设计时速250公里，与兰新高铁、宝兰高铁、银兰高铁相接，是我国中长期铁路网规划中重要的高速铁路区域连接线。全线贯通后，将成为兰州至新疆方向继兰新高铁之后的第二条高铁通道。

(责编：罗知之、陈键)
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