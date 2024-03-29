原标题：上海：加快建成社会主义现代化国际大都市

【推动高质量发展·权威发布】

一组数据，展现着上海发展的卓越成就——

2023年，上海GDP总量4.72万亿元，继续排在世界城市的前列；金融市场交易总额再创新高，达3300多万亿元；上海口岸贸易额10.7万亿元，再创新高，占全球贸易总额3.6%，继续排在全球城市首位；上海港集装箱吞吐量达4915.8万标准箱，连续第14年领跑世界；世界知识产权组织最新一轮的科技创新集群排名中，上海排名全球第五……

加快建设国际经济中心、金融中心、贸易中心、航运中心、科技创新中心，是党中央赋予上海的重要使命，也是上海实现高质量发展的必由之路。党的十八大以来，上海持续推进“五个中心”建设，城市能级和核心竞争力大幅跃升。

3月28日，国新办举行第三场“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，上海市委、市政府相关负责人围绕“聚焦‘五个中心’ 加快建成具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市”介绍有关情况，并回答记者提问。

推动新质生产力加快发展

“发展新质生产力是上海实现高质量发展的关键所在。”上海市委副书记、市长龚正表示，上海科技综合实力强、产业转型升级早、高层次人才数量多，发展新质生产力有基础、有优势。

据介绍，目前，上海已经集聚国家实验室等一大批国家战略科技力量，已建、在建和规划下一步要建的重大科技基础设施达20个，引进了李政道研究所、数学与交叉学科研究院等一批高水平研究机构；上海已基本形成以现代服务业为主体、战略性新兴产业为引领、先进制造业为支撑的产业发展格局，2023年工业战略性新兴产业总产值占规上工业总产值的比重达43.9%；在高水平人才高地建设方面，上海集聚“高精尖缺”人才，尤其是集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业的人才集聚度已超过80万人，其中集成电路领域人才占全国40%左右。

“汽车、钢铁、化工等传统产业在上海经济中仍然占据相当大的比重，其中部分产业还是优势产业，不能忽视和放弃。”对于传统产业发展，龚正表示，一方面，上海将促进先进制造业和现代服务业深度融合，尤其要继续大力发展生产性服务业；另一方面，上海也将促进所有产业尤其是传统产业实现数字化转型和绿色低碳转型。

2023年，上海集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业规模已达1.6万亿元。在着力打造新兴产业创新高地方面，龚正表示，上海将持续突破一批“卡脖子”的关键环节，提升产业链供应链的韧性和安全水平。同时，将加快打造电子信息、生命健康、汽车、高端装备4个万亿级产业集群，先进材料和时尚消费品两个五千亿级产业集群。

龚正指出，对于数字经济、绿色低碳、元宇宙和智能终端四大新赛道产业，未来健康、未来智能、未来能源、未来空间、未来材料五大未来产业方向，上海已制定行动计划、行动方案，并将继续加大颠覆性技术、前沿技术布局，打好关键核心技术攻坚战，努力在若干细分领域率先确立产业发展优势。

着力提升对外开放水平

近年来，上海修订完善了跨国公司地区的总部政策，制定实施了外资研发中心提升计划，还出台了稳外资“20条”等一系列政策措施。

有诚意的举措带来可喜的成绩——上海实际使用外资已连续4年超过200亿美元，2023年突破240亿美元，创历史新高。2023年，在上海的跨国公司地区总部和外资研发中心分别新增65家和30家，累计分别达956家和561家，上海也成为中国内地跨国公司地区总部最为集中的城市。目前，上海累计实际使用外资超过3500亿美元，共有7万多家外资企业在上海得到蓬勃发展。

“这些数据充分说明，上海始终是外商最青睐的投资首选地之一，是跨国公司全球产业链布局的首选地之一。”上海市委常委、副市长华源表示，“外资之所以看好上海，很大程度上是看好上海持续优化的营商环境，也是看中了上海不断扩大的开放优势。”

华源表示，上海将着力提升对外开放水平，对接国际高标准经贸规则，稳步拓展制度型开放，落实国家全面取消制造业领域的外资准入限制措施，进一步实施好国家服务业扩大开放综合试点，以更加开放的胸襟拥抱全球企业和人才。同时，着力提升投资促进力度，支持外资企业更多投向绿色发展、数字化转型、科技创新等重点领域。着力提升服务企业的能力，进一步健全外资项目专班和专员服务机制，完善重点企业“服务包”制度，继续办好外资企业政企圆桌会，以更加精准的优质服务进一步增强外资企业获得感。

强化科技创新策源功能

面向世界科技前沿，涌现出体细胞克隆猴、单条染色体真核细胞等一批首创成果；面向国家重大战略需求，累计牵头承担国家科技重大专项929项，参与研制“天舟”“神舟”“羲和”“祝融”等一批国之重器；面向经济主战场，推动C919国产大飞机、首艘国产大型邮轮相继问世……十年来，上海坚持科技创新与体制机制创新双轮驱动，实现了科技综合实力和创新整体效能的大幅跃升。

龚正介绍，当前，上海国际科技创新中心正在加快从“建框架”向“强功能”迈进。上海将着力强化科技创新策源功能，为科技强国建设作出更大贡献。

目前，上海集聚了超过80家“国字头”高端科研平台、一大批新型研发机构、超过2.4万家高新技术企业。龚正指出，上海要大力支持这些创新主体加快发展，建好用好在沪国家实验室、全国重点实验室，完善高水平研究型大学创新体系，培育更多原创力强的科技领军企业，加快打造体系化战略科技力量。

龚正表示，上海瞄准健康、智能、能源、材料等前沿新兴领域和重大方向，主动布局重大科技项目，正在推进基础研究先行区建设。在促进成果转化方面，上海考虑通过设立科技创新引导基金，加强各类政府引导基金统筹联动，引导更多社会资本投早、投小、投硬科技、投长期。上海将进一步建好用好浦江创新论坛、世界顶尖科学家论坛等一批国际化平台，推动长三角科技创新共同体建设，积极融入全球创新网络，开拓国际科技交流合作的新路径、新模式，加快形成具有全球竞争力的科技创新良好生态。

（本报记者 姚亚奇）

(责编：罗知之、陈键)

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