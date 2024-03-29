2023年度“中国十大气象科技进展”发布
2024年03月29日09:18 | 来源：光明日报
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原标题：2023年度“中国十大气象科技进展”发布
本报北京3月28日电（记者陈海波）2023年度“中国十大气象科技进展”28日发布，这些进展涵盖数值预报、大模型、气象卫星、探空技术、气候变化、新能源开发利用等多个气象业务领域。
2023年度“中国十大气象科技进展”由全国气象科教融合创新联盟牵头组织评选，具体为：我国全球中期数值天气预报业务能力跨上新台阶；盘古气象大模型；我国首颗主动降水测量卫星成功发射，国内首次实现降水系统三维结构的星载探测；中国科学院地球系统模式CAS-ESM2.0开源发布；青藏高原多圈层地气相互作用立体综合观测研究平台的建立与应用；实现北斗探空观测业务准入并推广应用；揭示全球典型气候区极端野火天气的反馈增强新机制；地球系统数值预报耦合器C-Coupler3建成；揭示北极海-冰-气系统次季节变率增强及其极端气候影响；构建综合数字智能系统，预估我国太阳能、风能发电潜力和发展途径。
全国气象科教融合创新联盟是由中国气象科学研究院、中国气象局气象干部培训学院共同发起，联合中国气象局合作高校、国家级气象业务科研机构、气象行业科技企业等组成的科技教育合作组织。“中国十大气象科技进展”评选旨在及时展现我国气象科技领域最新进展，引领和鼓励气象科技创新，入选项目由来自高校、科研院所和气象部门的百余名专家投票评出。
(责编：罗知之、陈键)
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