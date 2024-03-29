民族要复兴，乡村必振兴。为助力乡村振兴战略梯次推进，人民网推出了“乡村振兴·中国力量”系列访谈。近日，本来生活集团战略合作中心总经理丁玲玲做客该栏目，她介绍说，作为生鲜电商平台代表之一，应积极协同社会各方力量、整合资源，打造出农产品“从产地到餐桌”的全产业链服务方案，全力助推乡村振兴。

“2024年中央一号文件提出推进乡村全面振兴。这代表着乡村振兴步入更加精准、更具深度、更有细节的阶段。‘本来生活’作为‘扎根在农’的企业，坚持关心土壤、关心种植、关心产销，以期成为农产品绿色生态供应链、良性流通产业链中的有益一环。”丁玲玲说。

源头强产 多方联动赋能生产新模式

丁玲玲介绍，在乡村振兴的大背景下，“本来生活”于2021年7月发布了“乡村振兴生根计划”。该计划与合作社、龙头企业、农户、帮扶机构单位、政府部门五方实现联动，通过全产业链赋能模式，带动农户种养殖理念进步、技术升级。同时，从科学管理、商品化提升等方面打造更加具备市场竞争力的优势商品，带去“造血式”帮扶，带动农民可持续增收。“所谓‘生根’就是要培育脱贫地区成为优质农产品核心原产地，通过全流程产业链服务模式，赋能各地特色农产品产业升级，创新帮扶带动县域经济发展”。

此外，丁玲玲表示，只有通过对包含供应商管理、验收检测、加工巡检、配送质量的四大模块进行系统建设与流程优化，才有可能实现每个环节的无缝衔接与高效运行。因此，为了在增加农产品产量的同时提高农产品质量，进一步保障食品安全，在有关部门的支持下，“本来生活”围绕源头品控、仓储品控、物流品控等环节，设立了8道安全屏障，打造从产地到餐桌的全链条品控体系。

过程强链 专注打造高效流通新选择

“生鲜商品的特殊性，决定了生鲜电商供应链和物流配送是核心竞争壁垒。在生鲜商品从原产地最终到达消费者手中之前，是一场高效冷链与时间争‘鲜’的赛跑。”在丁玲玲看来，要保证品质，必须不断构建改进供应链和物流履约体系，优质平价是商品本质的竞争力，而畅通高效的供应链就是商品的加分项。

如何保证消费者收到优质又具有性价比的产品？丁玲玲认为，要采用“公司”+“农户”联农益农机制，结合买手制+创新生鲜DTC模式+农产品品牌化经验优势，进而实现对生鲜农产品从流通方式到生产供给的全面革新，尽可能打造一条“从产地到餐桌”的高效集约型生产流通链条，为农产品供应链各环节提质增效。这条“从产地到餐桌”高效链路，可将众多来自核心原产地的优质生鲜农产品带到城市消费者餐桌。这对于消费需求端而言，可以打破农产品层层批发的传统模式，缩短销售环节链路，并实现农产品全程可溯源，保障消费者利益。

全盘强生态 以平台优势服务乡村振兴

如今，越来越多的企业将ESG理念与发展战略紧密融合，在助推企业高质量跃升的同时，为全社会的可持续发展贡献力量。

丁玲玲介绍，作为一家始终怀揣“乡土情怀”的生鲜电商企业，“本来生活”在以模式创新带动产业升级之外，也积极发挥资源聚集、链接作用，充分协同各大帮扶单位、机构，以平台优势服务乡村振兴事业。

她认为，积极带动农业上游生产端向绿色农业转型是当前行业应着重关心的问题。要倡导减少化肥和农药使用，还原自然健康的土壤环境，并从消费端需求出发反哺带动种植基地部署、开展有机生产。“比如，在五常有机大米种植基地的调研过程中，我们欣喜地发现稻田里常能看到青蛙、泥鳅、水蛭等水生物在闲游，这为水稻生长构建了绿色的小生态”。

此外，要积极推动农业生产销售的“最后一公里”实现低碳化。丁玲玲建议，在“最后一公里”要持续推进包装减量化，复用一次性耗材，把节能降排作为企业的重点使命推进。“本着环保理念，‘本来生活’建立了物流包装复用体系。目前，‘本来生活’在全国各大城市仓推动近25万个一次性纸箱的复用。”

谈到公司未来的发展思路，丁玲玲说：“我们将积极撬动农业科技力量，赋能农业上游高质量发展，同时将持续推动供应链平台数智化建设，优化‘产供销配’一体化高效供应链服务模式，一手链接产地、一手链接客户，全面助力乡村振兴。”

(责编：董童、李源)

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