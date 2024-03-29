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我国力争2030年通用航空装备形成万亿级市场规模

2024年03月29日09:19 | 来源：光明日报
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原标题：我国力争2030年通用航空装备形成万亿级市场规模

本报北京3月28日电（记者刘坤）工业和信息化部、科学技术部等四部门近日印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030年）》。

方案要求，以应用场景创新和大规模示范应用为牵引，加快通用航空技术和装备迭代升级，建设现代化通用航空先进制造业集群，打造中国特色通用航空产业发展新模式，为培育低空经济新增长极提供有力支撑。方案从增强产业技术创新能力、提升产业链供应链竞争力、深化重点领域示范应用、推动基础支撑体系建设、构建高效融合产业生态五方面提出了20项具体任务。

方案提出，到2027年，我国通用航空装备供给能力、产业创新能力显著提升，现代化通用航空基础支撑体系基本建立，高效融合产业生态初步形成，通用航空公共服务装备体系基本完善，以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用。

方案明确，到2030年，以高端化、智能化、绿色化为特征的通用航空产业发展新模式基本建立，通用航空装备全面融入人民生产生活各领域，成为低空经济增长的强大推动力，形成万亿级市场规模。

(责编：罗知之、陈键)
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