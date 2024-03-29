原标题：2023年邮政快递业服务现代农业品牌项目发布

本报北京3月28日电（记者董蓓）国家邮政局28日召开专题新闻发布会，发布了2023年邮政快递业服务现代农业品牌项目。143个业务量超千万件的市级项目被确定为“2023年邮政快递业服务现代农业金牌项目”，17个业务量超200万件的县级项目被确定为“2023年邮政快递业服务现代农业典型县级项目”。

据介绍，2023年邮政快递业服务现代农业品牌项目呈现以下特点：业务规模较大，金牌项目共产生快递业务量34.06亿件、业务收入163.76亿元，其中，江苏宿迁沭阳花木项目业务量再创新高，达4.13亿件，位居第一；服务品种丰富，金牌项目涵盖果品、畜牧业产品、蔬菜、药材及其制品、观赏植物、粮食及其副产品等品类；助力脱贫县发展，17个典型县级项目涉及河北、内蒙古、河南等9个省（区）14个脱贫县、5个国家乡村振兴重点帮扶县，农产品品类多达14种。

国家邮政局新闻发言人、市场监管司司长林虎表示，下一步，国家邮政局将指导各地邮政管理部门加强典型经验推广，让有效的品牌项目成为广泛的助农举措。国家邮政局将加快构建融合协调发展机制，与有关部门加强协作，不断丰富邮政快递服务现代农业载体，加快建成更完善的农村寄递物流体系。

(责编：罗知之、陈键)

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