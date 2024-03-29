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去年国有六大行合赚近1.38万亿元 不良贷款率均降

2024年03月29日09:20 | 来源：证券日报
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原标题：去年国有六大行合赚近1.38万亿元 不良贷款率均降

　　本报记者 杨 洁 熊 悦

　　3月28日晚间，农业银行、中国银行、建设银行、邮储银行披露2023年业绩报告。至此，六家国有大行2023年“成绩单”已全部揭晓。

　　整体来看，2023年，国有六大行经营业绩稳中有进，资产质量保持稳定。据《证券日报》记者梳理，国有六大行2023年归母净利润均实现同比增长，合计归母净利润近1.38万亿元。截至2023年末，6家银行不良贷款率较2022年末均实现下降。

　　经营业绩稳中有进

　　资产质量保持稳定

　　具体来看，在归母净利润方面，“宇宙行”工商银行仍稳坐头把交椅。2023年，该行实现归母净利润3639.93亿元，同比增长0.80%。建设银行紧随其后，报告期内，该行归母净利润同比增长2.44%至3326.53亿元。农业银行、中国银行归母净利润均超2300亿元，分别为2693.56亿元、2319.04亿元，分别同比增长3.90%、2.38%。

　　在营业收入方面，中国银行营业收入同比增幅最大，同比增长超6%。邮储银行营业收入同比增幅位列第二，同比增长2.25%至3425.07亿元。农业银行和交通银行营业收入分别同比增长0.03%、0.31%，达到6948.28亿元、2575.95亿元。

　　防控风险是金融工作永恒的主题，资产质量是商业银行的生命线。国有六大行2023年全年业绩稳健增长的同时，资产质量整体保持基本稳定。6家银行的不良贷款率较2022年末均有所下降。具体来看，截至2023年末，邮储银行不良贷款率最低，为0.83%，下降0.01个百分点；中国银行不良贷款率为1.27%，下降0.05个百分点，降幅最大；农业银行、交通银行不良贷款率均为1.33%，分别下降0.04个百分点、0.02个百分点；工商银行不良贷款率为1.36%，下降0.02个百分点；建设银行不良贷款率为1.37%，下降0.01个百分点。

　　资本充足率方面，截至2023年末，6家银行呈现3升3降。中国银行、交通银行、邮储银行资本充足率较2022年末有所提升，分别上升0.22个百分点、0.17个百分点、0.41个百分点，分别为17.74%、15.27%、14.23%；工商银行下降0.16个百分点，为19.10%；农业银行下降0.06个百分点，为17.14%；建设银行下降0.47个百分点，为17.95%。

　　房地产领域的风险防控一直备受业界关注。2023年，国有六大行在强化房地产领域风险防控的同时，满足房地产企业合理融资需求，做好“保交楼”金融服务。

　　3月28日，工商银行副行长王景武在业绩发布会上表示，在房地产领域，工商银行着力构建分散多元均衡的房地产投融资结构，坚持把好投向，做优增量，全力支持房市平稳健康发展，一视同仁支持不同所有制房地产企业的合理融资需求，积极服务“三大工程”建设，促进构建房地产发展的新模式。坚持管好存量，精准化险，加大风险房企和项目处置的出清力度，确保资产质量稳定可控。

　　为实体经济“输血供氧”

　　做好“五篇大文章”

　　2023年，国有六大行积极履行责任担当，持续推进信贷结构优化调整，加大支持实体经济力度，在做好“五篇大文章”中发挥领头雁作用。年报显示，国有六大行2023年末的贷款总额较该年初均实现不同程度的增长，这些信贷资源主要投放至绿色金融、普惠金融、先进制造业、战略性新兴产业等重点领域。

　　例如，截至2023年末，工商银行的贷款总额较该年初增加2.88万亿元至26.1万亿元，增幅为12.4%。农业银行贷款总额的年增量为2.85万亿元。其中，制造业贷款余额为2.95万亿元，增速为28%；制造业中长期贷款余额达1.21万亿元，增速为58%；战略性新兴产业贷款规模突破2万亿元。

　　建设银行则综合运用贷款、债券、股权、证券化、结算与现金管理等一揽子产品为各类市场主体提供金融服务。截至2023年末，该行发放贷款和垫款总额新增2.66万亿元，承销政府类债券超2万亿元；以投行手段为实体企业提供直接融资存续规模超1.69万亿元，年度新增直接融资规模超5175亿元。

　　针对“三农”、小微企业、民营经济等金融供给薄弱领域，邮储银行持续深入服务，涉农贷款新增再创新高。截至2023年末，普惠小微贷款年净增占比近30%，民营企业贷款客户增长超过9万户。客户贷款总额达8.15万亿元，较2022年末增长13.02%。

　　在数字金融方面，中国银行聚焦数字产品、数字渠道、数字风控、数字运营等关键领域，扩展产品服务多样性、普惠性和可及性。截至2023年末，企业网银客户达819万户，比2022年末增长13.31%。手机银行月活客户数达8776万户，全年手机银行交易额达54.88万亿元，同比增长17.46%。

　　交通银行则发挥上海主场优势，在推进数字化转型的过程中，打造普惠金融、贸易金融、科技金融、财富金融等业务特色。比如，在科技金融方面，截至2023年末，该行科技金融授信客户数较2022年末增长41.2%；战略性新兴产业贷款、“专精特新”中小企业贷款、科技型中小企业贷款增速分别为31.12%、73.95%和39.54%。

(责编：罗知之、陈键)
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