杜雨萌

原标题：商务部：跨国公司对“投资中国”依然信心十足

“近期，商务部负责人会见了苹果、高通、奔驰等20多家跨国公司全球负责人，这些跨国公司涵盖医药、汽车、食品、金融、化妆品、电子信息、化工能源等各个领域。”3月28日，商务部新闻发言人何亚东在例行新闻发布会表示，各行各业跨国公司密集访华，感受中国经济回升向好的浓浓春意，彰显了中国市场的强大“磁吸力”。跨国公司高管纷纷表示看好中国市场前景，将持续投资中国。

比如美国苹果公司表示，中国人才资源丰富、创新活力强，是其重要的市场和关键供应链伙伴，苹果公司将持续加大对中国供应链、研发和销售的投入。德国瓦克化学公司表示，将坚定投资中国，助力化工、汽车、能源等行业绿色低碳转型。

从数据来看，今年前两个月，我国新设外商投资企业数增长34.9%。在何亚东看来，这也印证了跨国公司对“投资中国”依然信心十足。总的来看，中国不断以更高水平的开放链接世界。选择中国，就是选择机遇；投资中国，就是投资未来。商务部将一如既往地欢迎各国企业来华投资兴业，共享中国高质量发展的红利。

在此次新闻发布会上，何亚东介绍称，中葡论坛第六届部长级会议将于2024年4月21至4月23日在澳门举行，中国和葡语国家政府代表团将出席会议。本届部长级会议主要活动包括开幕式、部长级会议、《经贸合作行动纲领（2024—2027）》签署仪式、中国—葡语国家企业家大会等。部长级会议将明确未来三年中国与葡语国家经贸合作的重点领域，进一步发挥澳门作为中国与葡语国家商贸合作服务平台的作用。

中葡论坛于2003年10月在澳门创立，由中国中央人民政府（商务部）主办，澳门特别行政区政府承办，安哥拉、巴西、佛得角、几内亚比绍、赤道几内亚、莫桑比克、葡萄牙、圣多美和普林西比、东帝汶9个葡语国家共同参与。

“中葡论坛成立以来，已成功举办五届部长级会议和一次部长级特别会议。”何亚东称，本届部长级会议的举办将为深化中国与葡语国家经贸合作注入新动能，为提升澳门国际影响力和促进经济适度多元发展带来新机遇。

此外，何亚东还就“中国在WTO发起诉讼，针对美国阻碍电动汽车制造商从中国采购电池材料的规定”进行了回应。何亚东表示，美方以“应对气候变化”“低碳环保”为名，出台《通胀削减法》及其实施细则，以使用美国等特定地区产品作为补贴前提，制定、出台歧视性的补贴政策，扭曲了公平竞争，严重扰乱了全球新能源汽车产业链和供应链，违反了相关世贸规则。中方起诉，既是维护中方新能源汽车企业利益和全球新能源汽车产业公平竞争环境的正当之举，也是为了坚定捍卫以规则为基础的多边贸易体制，坚决维护新能源汽车全球产业链和供应链稳定。

(责编：罗知之、陈键)

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