贾 丽

原标题：多地加快算力产业建设 上市公司响应积极

算力是数字经济及人工智能产业发展的底座。当下，多地正围绕算力基础设施、高性能智能算力供给等方面加大部署。比如，近日南京、北京、青海等地相继出台算力产业发展行动方案或促进绿色算力产业发展等相关具体措施，提升算力供给及推动产业落地。

“算力对基因测序、高端制造等各类应用场景的发展都起到至关重要的作用。目前，我国多地推出的具体措施均在算力、存力、运力三者协同发展上下功夫，将供给侧的算力有效地提供到需求侧，才能最大化发挥高性能算力资源的作用。”南京大学高性能计算中心高级工程师盛乐标对《证券日报》记者表示。

多地加快部署

为加快推进算力基础设施建设及应用赋能，破解算力供给难题，多地加快部署步伐，落地相关细则。

比如，日前发布的《南京市推进算力产业发展行动方案》提出，到2025年，南京市算力产业规模突破3500亿元。力争到2025年，打造3家规模超100亿元的领军企业，培育5家规模超50亿元、20家规模超10亿元的龙头企业。

北京数据基础制度先行区日前揭牌，在揭牌仪式上，3500P新增算力部署就位，将为大模型企业提供算力、数据一体化服务，强化人工智能关键要素供给。

青海省数据局日前表示，计划到2025年，青海省数据中心标准机架规模超过10万架，算力规模稳步扩张，总规模超过2.06EFLOPS。

“多地加快高性能算力供给和构建算存运融合一体化等建设，有助于支持数字经济快速发展，筑牢人工智能产业基石，也有助于解决算力资源分配不均、能效比需要优化以及算力基础设施仍待完善等问题。”迈睿资产管理首席执行官王浩宇表示。

算力、存力、运力分别代表了高性能计算中的计算能力、存储能力和网络运载能力，是确保高性能计算能力有效发挥的三大基础。盛乐标表示，随着计算能力的攀升，各项业务对更大容量、更高性能数据存储的需求大幅提高。“当前，我国还存在算力与存力、运力发展不平衡的瓶颈，各地给予相关政策的支持引导，将推动算力供给有序加大、算存运协同发展、市场加速进入培育期。”

同时，随着我国AI产业的快速发展，高性能算力等相关板块也有望持续受益。东吴证券研报认为，随着大模型的不断迭代和发展，算力需求增加的确定性会越来越强，算力国产化比例会逐渐提高。同时，算力的新技术、新方向也将逐步发展起来。

上市公司加快布局

作为推进产业链加速构建的主力军，多家上市公司积极响应政策号召，加速布局算力业务。

3月28日，天玑科技表示，公司自研的智能算力管理平台产品成为首批完成多样性算力管理平台测试的工具，该平台能够打造算力接入适配纳管底层各类算力基础设施等，实现算力一站式开通调度。

同日，中贝通信发布公告称，拟投资建设“青海三江源国家绿色智算算力调度平台项目”，项目投资总额约10亿元。

目前，中科曙光、澜起科技、云赛智联、奥飞数据等公司已经在AI算力产业上加快突围，进入产业链核心环节。

纵观整个算力产业链，其环节较多且涉及AI芯片、数据中心、液冷服务器、大模型、Sora等多个热门概念。在热门概念带动下，算力对经济增长的拉动效应显著。根据中国信息通信研究院测算，算力每投入1元，将带动3元至4元的GDP经济增长。

中国联合国采购促进会副秘书长宋嘉在接受《证券日报》记者采访时认为，我国算力产业布局路径逐步明晰，算力融合应用加速涌现，规模化、国产化将带动智算中心、通用计算芯片等产业链细分领域呈现高景气度，逐步打开我国算力核心产业数万亿元的规模空间。“在这一过程中，产业链企业需要加快高性能网络芯片等关键环节的联合突破，细分产品形态、深化产品功能、快速适应市场，从而增强综合竞争力。”

(责编：罗知之、陈键)

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