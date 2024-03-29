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迄今最高速光纤数据传输达301TB/秒

为英国平均宽带速度450万倍

2024年03月29日09:23 | 来源：科技日报
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原标题：迄今最高速光纤数据传输达301TB/秒

科技日报北京3月28日电 （记者刘霞）据物理学家组织网26日报道，来自英国阿斯顿大学、日本国家信息通信技术研究所（NICT）和美国诺基亚贝尔实验室的科学家，利用光纤系统中尚未使用的新波段，让数据在一根光纤中以每秒301太比特（TB）的速度传输，这是迄今已知最高数据传输速度。相关论文已经提交于格拉斯哥举行的欧洲光通信会议（ECOC）。

研究团队通过新开发的光放大器和光增益均衡器，利用光纤系统内尚未被使用的新波段实现了上述速度。2023年9月，英国通信管理局发布的英国家庭宽带性能报告指出，该国平均宽带速度为每秒69.4兆比特（MB），而最新数据传输速度高达其450万倍。

研究人员表示，从广义上讲，数据是通过光纤发送的，不同波段相当于沿光纤传输的不同颜色的光。在最新研究中，他们除了使用商用的C波段和L波段外，还使用了E波段和S波段。传统数据传输不需要E波段和S波段，因为C波段和L波段提供的容量足以满足消费者的需求。

在电磁频谱中，E波段与C波段相邻，但宽度约为C波段的3倍。过去几年间，阿斯顿大学一直在开发在E波段工作的光放大器。在本研究中，他们首次以可控方式正确模拟E波段通道。

研究团队指出，与部署更多更新的光纤和电缆相比，这种方法更加环保，因为它主要利用现有光纤网络，增加了其数据传输能力，延长了其使用寿命和商业价值。信息时代对数据的需求与日俱增，这项新技术将有助于满足未来需求。

(责编：罗知之、陈键)
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