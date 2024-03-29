民族要复兴，乡村必振兴。为助力乡村振兴战略梯次推进，人民网推出“乡村振兴·中国力量”系列访谈。安徽省岳西县委副书记、县长何斌近日做客该栏目，从岳西县近年来在产业推动、人才培养、发展思路等方面，分享了乡村振兴的“岳西方案”。

“作为脱贫县，近年来，岳西县坚持把持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，坚持农业农村优先发展，乡村面貌日新月异。如今，岳西县正在全方位、全维度地推进乡村振兴。”何斌说。

聚焦特色产业 促进三产融合

提升乡村产业发展水平，因地制宜选好富民产业，是建设高质量乡村的重要手段。何斌介绍说，岳西县依托山区资源，聚焦特色产业，延长产业链条，快步行进在三产融合之路上。

岳西县的“产业发展经”怎么写？何斌从“对内对外、一横一纵”四个方面给出答案：

对内培育壮大特色优势产业，以工业理念发展现代农业，建成一批优质稻米、茶叶、蚕桑、茭白、油茶、香榧等高标准产业基地，加快推进岳西翠兰、蚕桑茧丝绸、高山蔬菜、有机黑猪等特色农业发展；对外抓好农业品牌创建和提升，实施“品牌兴农”战略，创新“区域公用品牌+自主品牌”协同发展模式，鼓励支持龙头企业、经营主体加大线上线下推广、营销力度，加快发展“一县一业、一县一特”，形成更多“岳字号”农产品品牌。

纵向抓好产业链延伸，把培育壮大绿色食品精深加工产业作为主攻方向，在推进茶桑菜果药等特色农产品精深加工产业集群建设的同时，开展研发攻关和成果转化，引进绿色食品精深加工企业，在延伸产业链、提高附加值上下功夫，把产业发展的增值收益更多留给农民；横向抓好农文旅融合发展，坚持“生态立县、文旅兴县”发展理念，依托红色资源、绿色生态特色，打造山水、文化、康养等不同主题的精品旅游品牌，推进农文旅深度融合发展。

建设人才队伍 筑牢发展根基

乡村振兴，关键在人才、发展靠人才。创新乡村人才培育引进使用机制，让各类人才在农村大显身手，是近年来岳西县积极探索的方向。

推进乡村人才振兴，如何做到打响“返乡牌”、引得“凤凰”来？何斌建议，要做好“发现、培养、招引、使用”四方面工作。

据何斌介绍，为拓宽聚才眼界，岳西县深挖当地“田秀才、土专家、乡创客、新农人”，建立乡土人才库，挖掘一批高素质电商人才、创业创新带头人，发现一批有培养潜力的乡村手工业者、传统艺人。在做好就地“取才”的同时，还要全面“育才”。“聚焦特色产业发展需求，岳西县集中培养一批懂经营管理、专业生产和技能服务人才，培训产业能手、民宿管家、电商主播等紧缺人才，并加强乡村教师、卫生健康、文化旅游体育、规划建设等‘三农’工作队伍建设。”

塑造本土人才之余，还要多方“引才”。何斌说：“岳西县开展‘请老乡、回故乡、建家乡’活动，通过实行更加积极、开放、有效的人才政策，将在外懂管理、会经营的人士吸纳回乡，营造‘近悦远来’的人才发展生态。”

有了人才，还要精准“用才”。“推行‘人才+项目’‘人才+平台’‘人才+产业’模式，坚持项目带动，搭建政产学研用合作平台，加大新技术、新产品、新工艺的研发，推动产业链、创新链深度融合，实现人才引进和产业发展同频共振。”何斌说。

扩宽发展思路 擘画岳西未来

2024年中央一号文件提出，要学习运用“千万工程”蕴含的发展理念、工作方法和推进机制。何斌认为，这为岳西县未来推进乡村全面振兴工作带来新思路。

“首先应坚持因地制宜、科学规划，完成‘多规合一’实用性村庄规划编制，秉持先规划后建设、无规划不建设。”何斌表示，未来将持续发掘村庄自然、人文、产业、建筑、风俗、特产等特色，打造“一村一品”“一村一景”“一村一韵”。

在何斌看来，以人为本、共建共享，是激发农民群众主人翁意识的核心。要充分尊重农民意愿，加强乡村产业带头人、高素质农民培训，提振农民群众精气神，进而建成一批特色鲜明、优势突出的文化产业特色乡镇、特色村落。

改善农村人居环境、建设宜居和美乡村，是推进乡村全面振兴的一项重要任务。在提升农村人居环境方面，何斌认为，应坚持生态优先、绿色发展，将村庄整治与绿色家园建设紧密结合起来，大力培育农文旅融合发展新业态，推动田园变公园、村庄变景区、农房变客房、村民变股东，持续打通绿水青山就是金山银山的转化通道。

“党建引领、党政主导是重中之重。要加强农村党员教育管理，充分发挥党员在‘千万工程’工作中的先锋模范作用。”何斌表示，未来，岳西县将继续强化五级书记抓乡村振兴的工作机制，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用，形成党政齐抓共管、上下协调贯通、多方合力共建的工作格局。

(责编：曹淼、李源)

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