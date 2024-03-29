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农业农村部：计划通过3年—5年达到年增殖放流中华鲟500万尾规模

2024年03月29日09:27 | 来源：人民网
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人民网北京3月29日电 （记者李栋）今年，中华鲟繁育取得了历史性突破，本年度成功培育超过百万尾放流规格中华鲟幼鱼。农业农村部相关负责人介绍，计划通过3年—5年的时间达到年增殖放流500万尾的规模。

近日，农业农村部在湖北宜昌组织开展中华鲟保护宣传和增殖放流活动，20余万尾不同年龄梯队的中华鲟被放归长江。包括20万尾幼鱼、700尾2龄、120尾3龄、100尾5龄、10尾15龄个体在放流点回归长江。

中华鲟是国家一级重点保护野生动物，已在地球上存在1.4亿年，被誉为“水中大熊猫”。从20世纪80年代开始，中国持续开展中华鲟人工增殖放流，截至2023年已向长江放流中华鲟超过800万尾。

“对繁育的子二代中华鲟采用天然水源的流水环境养殖，投喂适合中华鲟的开口饵料，并配合渐进式转食策略，以利于放流中华鲟回归自然后能尽快适应长江的环境。”三峡集团中华鲟研究所物种保护技术学科组组长杜合军介绍。

农业农村部长江流域渔政监督管理办公室主任江开勇透露，今年起，农业农村部将增加中华鲟保护经费，加大人工保种力度，扩大人工繁育规模，持续科学扩大增殖放流规模。

“通过加强科研和监测，实施栖息地保护修复，争取让中华鲟野外种群规模尽快得到有效恢复。”江开勇说。

(责编：杨曦、高雷)
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