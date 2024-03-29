3月28日，建设银行在深圳举办以“科技金融，善建未来”为主题的科技金融行动方案发布暨科技金融创新中心（深圳）授牌仪式。

建设银行公司业务部总经理张连钢表示，科技创新是发展新质生产力的核心要素，做好科技金融工作，是新时代新征程支持国家战略、服务新质生产力的应有之义，也是金融实现自身高质量发展的必由之路。建设银行作为国有大型商业银行，坚决落实党中央、国务院各项部署，胸怀“国之大者”，将大力发展科技金融服务作为集团重要战略之一，扎实推进科技金融首篇大文章。经过多年的探索和努力，建设银行在科技金融方面形成了数字化的评价工具、多元化的产品供给、企业级的服务保障体系等领先的专业优势，得到了广泛的认可。截至2023年末，建设银行科技贷款余额1.53万亿元，增速超24%，服务科技型企业近9万户；战略性新兴产业贷款余额2.24万亿元，增速52%，为国家技术进步及科技型企业创新发展注入了强劲的金融动力。

活动现场，《中国建设银行科技金融行动方案》发布。建设银行通过建立全周期陪伴、全链条覆盖、全集团协同、全维度支持、全生态赋能的科技金融“五全”服务体系和构建数字化支持、差别化政策、专业化保障的科技金融“三化”支撑体系，聚焦解决科技创新领域的痛点、难点，助力推动科技创新高质量发展，更好服务新质生产力。

据介绍，在“五全”服务体系方面，建设银行做好科技型企业全周期陪伴，创新专属产品，倾力支持企业不同阶段差异化融资需求；实现科技型企业全链条覆盖，通过供应链金融、产业集群服务，有效助力重点产业强链补链；推进金融供给全集团协同，不断丰富多元化金融服务供给，以“股贷债保”综合金融服务，积极满足科技型企业长期限“耐心”资本需求；聚力重点方向全维度支持，持续加大对国家重大科技任务和科技型中小企业的金融资源投入力度，着力推动科技创新补短板、强弱项、增动能；共建科技创新全生态赋能，通过与外部机构合作，汇集多方力量，共同为科技型企业提供全方位的金融服务和赋能服务。“三化”支撑体系方面，建设银行通过数字化支持体系、差别化政策体系、专业化保障体系，全面提升科技金融服务效率和专业水平。

深圳市分行被授予“中国建设银行科技金融创新中心（深圳）”称号。据悉，总行给予深圳市分行信贷审批与产品创新等差别化政策，进一步探索科技金融发展新路径、新模式，旨在鼓励深圳市分行发挥示范带头效应，在科技金融服务上做出突出贡献和前瞻性探索。

活动现场，惠科股份、优合集团、格林美股份、汇川技术、华大基因、中图仪器等6家科技型企业与建设银行深圳市分行签署合作协议，共同探索科技与金融的深度融合，大力支持深圳市经济高质量发展。

(责编：曹淼、李源)

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