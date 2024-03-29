人民网北京3月29日电 （记者王连香）据交通运输部官网消息，国家邮政局在3月28日召开的专题新闻发布会上介绍，在原有快递服务现代农业金牌项目的基础上，国家邮政局进一步整合资源、优化体系、丰富内涵，2023年推动形成一批邮政快递业服务现代农业品牌项目，最终确定143个业务量超千万件的市级项目为“2023年邮政快递业服务现代农业金牌项目”，17个业务量超200万件的县级项目为“2023年邮政快递业服务现代农业典型县级项目”。

2023年邮政快递业服务现代农业品牌项目呈现覆盖地域广阔、业务规模较大、服务品种丰富、服务模式更优、服务链条延伸、业务流程再造、助力脱贫县发展七个方面特点。其中，金牌项目共涉及22个省（区、市）91个市（州），共产生快递业务量34.06亿件、业务收入163.76亿元，9个项目年业务量超过5000万件，另有35个项目年业务量超过2000万件。

去年，国家邮政局加大了对脱贫地区的关注力度，打造17个典型县级项目，主要涉及9个省（区）14个脱贫县、5个国家乡村振兴重点帮扶县。国家邮政局新闻发言人、市场监管司司长林虎表示，希望通过典型项目的打造，引导邮政快递企业助力更多脱贫地区的优质农产品“走出去”，帮助当地群众顺利搭上“电商＋快递”的时代列车。

国家邮政局将指导各地邮政管理部门加强典型经验推广，让好的经验成为普遍做法，让有效的品牌项目成为广泛的助农举措，推动邮政快递更好成为服务农品出村、产业兴旺、乡村振兴的有力载体，促进乡村产业高质量发展。

(责编：王连香、高雷)

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