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“滴滴送货”车型多货损少 成为花农花商新选择

2024年03月29日10:01 | 来源：央广网
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原标题：“滴滴送货”车型多货损少 正成为花农花商新选择

　　春暖花开，又恰逢妇女节，每年3月都是鲜花消费旺季，花商迎来年后第一个销售高峰。为让更多用户体验滴滴又快又便宜的送鲜花服务，助力鲜花供应链高效运转，滴滴送货3月初启动“送你一朵春天”活动，为送鲜花订单提供物流优惠，还准备多种“花”式奖品。

　　送手捧花用户青睐滴滴快送

　　滴滴平台数据显示，今年3月滴滴快送鲜花订单环比增长19倍，乌鲁木齐、成都和重庆是在滴滴快送鲜花最多的三个城市。除常见的两轮跑腿快送外，滴滴快送推出的汽车直送服务由于汽车空间更大、运送更平稳、运送范围更广的特点，更受送鲜花的用户青睐。

　　滴滴快送为用户送鲜花

　　其中，滴滴快送鲜花距离最远的一单距离达到66公里。用户李先生说：“女朋友住在（成都）龙泉驿区，我住在大邑县，妇女节当天准备了鲜花和礼物，想给她一个惊喜。不料当天临时有事没法去找她，就想叫个跑腿服务把花和礼物送过去表达下歉意。但普通的二轮跑腿送不了那么远，同事推荐滴滴能下汽车快送单，帮解决了大问题。”

　　“打滴滴送货”成为花农花商新选择

　　鲜花产业极速运转离不开高效的货运服务支撑。滴滴送货总经理赵辉介绍：“鲜花是易损品，需求波动明显，因此非常考验供应链的弹性和稳定性，而这正是滴滴送货的强项，我们有21种配送车型选择，从一束花到一车花，都能帮用户稳稳及时送达，每笔订单还配有货损险为货主提供保障。”

　　“打滴滴送货”成为花农花商的新选择。滴滴送货3月鲜花订单同比增长54%，其中成都、杭州、重庆是打货车送鲜花订单最多的三城。

　　滴滴送货司机正帮商户把花搬上车

　　来自昆明安宁的梦金鹏花卉有80多亩玫瑰种植基地，每天要采收鲜花6000枝左右。梦金鹏花卉副总经理葛锐说：“过去我们是自己养车往鲜花市场和货运站送货，现在量上来了根本忙不过来，就改用滴滴叫货车，车型选择多，响应速度快，最主要货损少。”

　　温州鲜花店老板齐先生为备战妇女节鲜花消费旺季，3月4日从经常合作的厦门鲜花种植基地采购了一批鲜花，装满整整一辆3.6米高栏货车。为保证最快到货，避免多次转运造成大量花损，齐老板也选择在滴滴打货车。滴滴送货司机廖师傅驾驶8个多小时，跨越500多公里，将一车鲜花在3月4日当天送到齐老板手中。

　　滴滴送货总经理赵辉希望，越来越多的消费者和商家能在滴滴打到合适的货车，让更多用户体验到滴滴送货的一站式配送服务。

(责编：曹淼、李源)
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