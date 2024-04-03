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金融大模型风起：带来了什么 改变了哪些？

人民网记者 杜燕飞
2024年04月03日09:16 | 来源：人民网
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金融业对“模型”并不陌生，“大模型”一字之增，改变了什么？

近年来，大数据、机器学习、自然语言处理、计算机视觉、语音识别和智能推荐等一系列人工智能及相关技术得到长足发展，为金融科技从“想到”到“做到”，提供了应用支撑。但也要看到，由于金融领域的特殊性，在风控、安全、效率等方面有着强烈诉求，大模型应用总体上还处于早期探索阶段，仍面临不小的挑战。

记者梳理发现，大模型在金融领域的落地应用有不少，马上消费发布了零售金融大模型“天镜”、工商银行推出人工智能金融行业通用模型、农业银行发布了金融AI大模型ChatABC、科大讯飞发布了“讯飞星火”智能客服用于保险业务等场景、彭博社针对金融业推出了大型语言模型BloombergGPT……

“金融是高度数据驱动的市场，近一年来不少金融机构抢滩大模型赛道。”“目前，大模型在信息理解、内容生成、知识问答、代码编程和合规检测上加速渗透。”在日前举行的“金融新质生产力创新论坛”上，参会嘉宾表示，金融业作为国民经济血脉，以其用户基数大、经济影响大、服务场景多、民生关系强，成为大模型乃至更广泛的人工智能技术应用场景。金融与大模型“牵手”，将为决策者提供更加精准的预测，为用户提供更加个性化的服务，大模型将成为推动这一变革的重要力量。

在论坛上，围绕赋能金融风控，中国工程院院士蒋昌俊表示：“我们要设计出一套网络交易风控体系，‘跑得快’是系统在极短时间内在线实时辨识行为是否合规，‘抓得准’是如果出现问题能及时定位防范。可以将用户的行为通过大模型进行凝练，从变化的行为数据中求解不变的行为纹理。”

“不是为了科技而科技，而是关注在业务端、管理端的可持续发展。”国家金融与发展实验室副主任曾刚认为，行业面临着资产获取难、传统服务触达客户难；资产质量发生变化，一些过剩产业正在经历调整，这对风险防控的要求不断提升；息差收窄，资本补充有待关注。大模型和人工智能的发展将去中介化，不仅是“信息中介”更多是“知识中介”，来提升效率适应客户需求变化，拓展新的服务空间及场景。

“自2023年8月，我们推出了金融大模型‘天镜’，知识产出效率提升了150%。在与重庆某银行合作中，大模型驱动的智能营销能将人工成本降低80%以上，产能是传统人工产能的6倍以上。”马上消费CTO蒋宁说：“为了在群体智能与安全可控、个性化和隐私保护、关键任务和动态适应性标准等方面提供解决方案，我们将在模型安全可控、组合式AI、持续学习、平台化服务能力MaaS等关键技术上持续探索和发力。”

金融是标准化、最严谨的行业。有业界人士表示，对大模型的期待不妨向那些长期没有解决的业务环节探索，向金融核心业务延展，或将带来更大的惊喜。

(责编：方经纶、吕骞)
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