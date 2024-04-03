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推进产业标准评定 行业探索白茶产业做大做强

2024年04月03日11:22 | 来源：人民网
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人民网北京4月3日电 （焦磊、实习生张泊洋）近年来，我国茶产业不断发展创新，已成为促进三产融合、助力脱贫攻坚、推动乡村振兴的支柱产业。

日前，国家示范森林公园人才赋能茶产业品牌发布会（中国·靖安）在江西省靖安县举行。据了解，会议旨在进一步提升靖安县白茶产业的品质和形象，持续提升靖安白茶的品牌竞争力与影响力，让人才为靖安白茶产业高效赋能，实现从“才产”到“财产”的转变。

靖安县委副书记、县长黄为民在致辞中向现场嘉宾介绍了靖安白茶的生态优势、历史文化背景、产业规模等基本情况。黄为民表示，近年来，靖安县扬优成势，把白茶产业作为强县富民产业来抓，加快推进白茶产业做大做强、提质增效。在靖安，民因茶而富、业因茶而兴、县因茶而名。靖安以此次国家示范森林公园人才赋能茶产业品牌发布会为契机，进一步夯实人才支撑，提升茶业科技赋能优势，努力把靖安白茶品种做优、品质做高、品牌做响。

据介绍，靖安县地处赣西北，是全国特色产茶县。靖安白茶在2012年被国家质量总局批准为国家地理标志保护产品，2022年通过了农产品地理标志登记保护，为“江西十大名茶”，品牌价值14.22亿元。

会上，天下星农创立人胡海卿针对靖安白茶区域公用品牌战略进行了解读，对靖安白茶的文化溯源，立足于“生态纯净+茶禅清净+叶白如玉”三个价值支撑点。胡海卿表示，“靖安白茶的战略目标是致力于让更多的人喝到中国高品质的极净绿茶。”

此外，中国工程院院士刘仲华在会上发布了《靖安白茶品质标准白皮书》，为靖安白茶产业制定标准，确立了靖安白茶品质发展方向。据介绍，刘仲华院士团队从外形到汤色、香气、滋味、叶底对靖安白茶做出严格的理化指标要求，为未来靖安白茶的品牌打造建设了品质基础和标准化评定体系，助力靖安茶产业发展迈上新台阶。

(责编：方经纶、吕骞)
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