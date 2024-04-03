人民网北京4月3日电 （记者申佳平）记者从工业和信息化部获悉，为巩固和增强经济回升向好态势，加快培育新质生产力、推进新型工业化提供有力支撑，财政部、工业和信息化部近日联合印发通知，组织开展制造业新型技术改造城市试点工作，支持城市采用“点线面”结合的方式组织示范项目，中央财政将对入选城市给予定额奖励，按照每个入选城市不超过3亿元下达奖补资金。

两部门介绍，“点线面”结合的方式，即“点”上开展数字化智能化改造示范、“线”上开展产业链供应链数字化协同改造示范、“面”上开展产业集群及科技产业园区数字化绿色化改造示范，加快数智技术、绿色技术以及创新产品推广应用。

制图：申佳平

两部门提出，申报城市原则上应为地级市及以上城市，包括各省（区）的省会城市、计划单列市、地级市（州、盟），直辖市所辖区（县），以及新疆生产建设兵团。鼓励地方与中央企业联合申报。适当考虑东、中、西、东北地区发展基础差异，统筹合理布局。申报城市应在制造业中选择3个左右主导行业作为技术改造重点，实施期内累计开展数字化技术改造的规上企业占比应达到80%以上。选取的行业应符合国家区域战略发展规划和产业导向，体现本地区产业基础和特色优势，具有产值规模较大、产业集聚度较高等特征。

同时，申报城市应在确定的技术改造重点行业中，选择链主企业、龙头企业和处于产业链关键环节的企业，选择技术水平高、具有示范带动作用的标志性重大项目作为支持对象，提出重点项目清单。每个行业至少包含一家链主企业或龙头企业，每个城市至少包含一个投资规模超5亿元的标志性重大项目。重点项目实施后，形成一批行业内标准化的数字化转型等解决方案。

在资金支持上，中央财政对入选城市给予定额奖励。按照每个入选城市不超过3亿元下达奖补资金，试点实施期第一年拨付50%奖补资金，实施期满考核评价通过后拨付其余50%奖补资金。奖补资金由入选城市用于支持企业技术改造项目，支持方式由地方确定，包括投资补助、贷款贴息、担保费补贴等，对单个项目的支持资金最高不超过项目总投资的20%，已获得国家财政资金支持的项目不得重复支持。基础设施建设、公共服务平台建设、服务商培育等项目原则上由地方支持。入选城市应确保专项资金专款专用，不得用于财政供养单位人员福利、公用经费、机构运转经费等支出，不得用于楼堂馆所等基建工程支出，不得用于平衡本级预算。

(责编：申佳平、吕骞)

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