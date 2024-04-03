人民网记者 车柯蒙

春耕备耕事关农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁，稳住“粮袋子”才能确保把粮食安全的主动权牢牢掌握在自己手中。

为推动税费惠农政策精准落地、将税惠服务向“三农”领域全面延伸，各地税务部门以精细服务助力涉农企业和农民抢农时、备春耕。

甘薯一头向上翘起，搭在上一排甘薯上，另一头成为下一排甘薯的“垫头石”……在河北省秦皇岛市卢龙县陈官屯镇八家寨村的龙北甘薯种植专业合作社大棚，工人们正在进行排薯作业。不久后，这些甘薯种薯将孕育出密密麻麻的脱毒秧苗，将以订单式种植方式供应给种植户。

“最近几年，我们利用脱毒培育技术进一步优化了甘薯种植，秧苗优质率更高，种植效益也更好。”该合作社理事长李宝新介绍。据了解，为助力甘薯种植走好科技创新之路，秦皇岛市税务部门积极组建“税农帮”助农服务队走进涉农企业，为其量身定制个性化服务套餐，帮助企业用好用足税费优惠政策。

三月，是木耳入棚挂袋的最佳时期，陕西秦岭腹地的柞水县下梁镇四新村位于柞水县城东南部，是柞水县“U”型木耳产业带重要组成部分。记者了解到，该村共有4个村民小组1806人，今年预计发展春季木耳80万袋。

“今年国家对种植木耳每包补贴1元，村集体补贴5毛，咱们脱贫户种植木耳可以申请农户贷，最高可以贷5万元，而且国家还有贴息政策。木耳属于免税货物，出售的时候不用缴纳增值税，只要咱们用心照顾，收成不是问题。”驻村第一书记刘晨琛表示。

“我们将在继续加大驻村帮扶力度的同时，坚持生态优先、绿色升级，为着力提升特色地理标志产品附加值，把好资源转化为好品牌，为实现‘地标’变‘金标’持续贡献税务力量。”国家税务总局柞水县税务局局长杨晓勇表示。

在湖南省邵阳市双清区新渡村的高效设施农业示范基地里，一条条水渠宽阔笔直，一垅垅土地被青翠覆盖，与轰隆隆作响的机器声、来回穿梭的农人声影，交织成一幅春耕农忙的景象。

“税收政策精准滴灌，‘菜篮子’工程愈发稳定。”邵阳一家农业发展有限公司负责人姚作飞表示，近年来，公司在邵阳税务部门点对点“送惠进棚”的服务下，农业机械化程度越来越高。据介绍，今年初大棚扩建亟需流动资金，税务部门主动上门辅导，帮助企业办理“税银贷”100多万元，大棚建设顺利推进。

“我种了3棚土豆、6棚早熟卷心菜，别的大棚准备倒茬种黄瓜、西红柿等。”在拉萨，丰收穗农种植专业合作社负责人扎西曲达告诉记者，这几年，他经营的合作社享受了免征增值税、城镇土地使用税，减半征收企业所得税等多项税收优惠政策。去年一年下来光净收入就有13万余元，减免收入5万余元，还用减免的税款购置了许多高品质的优质苗子。

记者了解到，为帮助涉农企业更加全面地掌握并享受“惠农”税费政策，拉萨市税务部门在办税服务厅设立涉农服务窗口，开通绿色通道，为涉农企业生产销售各环节提供政策指导、事项办理、风险提醒等“点对点”个性化涉税涉费服务。

(责编：方经纶、吕骞)

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