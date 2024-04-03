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交通银行发布2023年度社会责任（ESG）报告

2024年04月03日12:25 | 来源：中国网财经
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原标题：交通银行发布2023年度社会责任（ESG）报告

　　近日，交通银行发布《2023年度社会责任(ESG)报告》。过去的一年，交行坚持全面贯彻落实党的二十大和中央金融工作会议、中央经济工作会议精神，坚定不移走中国特色金融发展之路，在推进自身高质量发展的同时积极履行社会责任，为促进经济、社会和环境可持续发展贡献力量，每股社会价值贡献值6.10元。

　　坚守金融本源，服务实体经济

　　交行坚决贯彻党中央决策部署，在服务实体经济中持续彰显战略特色。强化服务“国之大者”金融担当，积极满足实体经济有效融资需求，推动金融供给总量增、结构优。人民币各项贷款余额较年初增长10.54%，围绕国家重大战略、重点领域和薄弱环节精准发力，金融供给质效持续提升。聚焦服务高水平科技自立自强，科技型中小企业和“专精特新”企业贷款实现快速增长。深入落实制造强国战略，以金融之力助推制造业发展。不断优化境外布局，为高质量服务“一带一路”跨境金融需求和推进人民币国际化作出贡献。

　　践行绿色金融，赋能低碳转型

　　交行贯彻落实新发展理念，将绿色作为经营发展的底色，围绕传统产业低碳转型和绿色产业创新发展加大金融支持，不断丰富绿色金融产品和服务品类，将绿色全面融入授信政策体系，打造绿色金融品牌。截至报告期末，境内银行机构人民银行口径绿色贷款余额8,220.42亿元，同比增长1,866.10亿元，增幅29.37%；其中，清洁能源产业贷款余额2,052.52亿元，同比增长662.18亿元，增幅47.63%，增幅均高于同期各项贷款增幅。

　　坚持惠民利企，做优普惠供给

　　交行关注民生，坚守金融为民初心。有效提升普惠金融服务覆盖面、便利性，健全普惠线上标准化和场景定制产品体系，普惠型小微企业贷款余额、贷款客户数分别较上年末增长29%、17%。推进科技金融服务升级，促进发展新质生产力。推动全行乡村振兴工作，打通为农服务“最后一公里”。以创新产品和服务缓解小微企业融资难融资贵问题。完善对残疾人、新市民、老年人等不同群体的线上线下金融服务。全方位加快数字化转型，打造数字化经营体系，新版个人手机银行、企业手机银行和企业网银成功发布，业务线上化、场景化、智能化水平明显提升。

　　并肩携手共享，构筑美好未来

　　交行将社会责任(ESG)理念融入公司运营发展，在自身发展的同时关注员工、客户与社区需求。高度重视金融科技人才队伍建设，构建多梯度人才培养体系，丰富员工生活。注重保护金融消费者权益，积极开展金融教育宣传活动，严格保障数据与隐私安全。持续开展公益活动，2023年员工志愿服务时间389,936小时，开展公益项目278个，全年公益性捐赠总额为5,836.22万元。

　　2024年，交行将胸怀“国之大者”，聚焦做好金融“五篇大文章”，为社会提供更加优质的金融服务，不断提升在经济、社会、环境领域的综合贡献，用实干担当奋力书写高质量发展新答卷。

(责编：董童、李源)
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