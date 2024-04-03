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尺素金声丨城镇化率66.2%，最大内需潜力在这里！

2024年04月03日13:13 | 来源：人民日报客户端
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去年底，肯德基在中国开设第1万家门店，这万家门店分布在2000多个城镇。据悉，肯德基目前在中国新设门店超过一半布局在三线及以下城市。

肯德基、星巴克、喜茶……越来越多的网红品牌悄然在三四线城市及县城布局，这背后有中国深入实施新型城镇化战略带来的巨大市场机遇。

国家统计局数据显示，受经济回升向好、人口迁移流动更加活跃等因素影响，2023年末，我国常住人口城镇化率达到66.2%。从新中国成立初期常住人口城镇化率仅为10.6%，到改革开放之初不足20%，再到如今的66.2%，曾经的“乡土中国”经历了“世界历史上规模最大、速度最快的城镇化进程”。

城镇化是现代化的必由之路，是最大的内需潜力和发展动能所在。66.2%，意味着什么？蕴含着怎样的发展机遇？

看潜力——根据国际普遍规律，城镇化快速发展区间为30%至70%。66.2%，仍处于这一区间之内，意味着中国的城镇化保持较快增长的趋势仍在、基础条件仍在。向外看，66.2%和发达经济体80%左右的城镇化水平相比，还有十几个点的差距，今后一段时期内我国城镇化发展数量和质量提升还有较大空间。向内看，66.2%是全国的平均数，中西部地区城镇化发展水平与东部相比还存在较大差距，意味着未来我国中西部地区城镇化建设还有很大潜力，将成为推动区域协调发展的重要驱动力量。

看动能——新型城镇化是投资、消费相结合的内需大平台。据估算，城镇化率每提高1个百分点，可以拉动大概万亿元规模的新增投资需求，以及2000多亿元的消费需求。新型城镇化战略以人为核心、以提高质量为导向。根据国家统计局的调查，目前仍有1.7亿进城农民工和随迁家属尚未在城镇落户。据经合组织相关研究，若这部分人拥有城市户籍并享有与城市居民相同的基本公共服务，其实际消费水平将提高30%左右。

国家发展和改革委员会主任郑栅洁日前表示，将加快农业转移人口市民化，深入实施新型城镇化战略，不断释放巨大内需潜力，为中国式现代化提供动力和支撑。

在现代化进程中，城的比重上升，乡的比重下降，是客观规律。然而，对于中国这个拥有14亿多人的大国来说，即便中国城镇化率达到70%，还将有4亿多人口生活在乡村。

乡村依然是巨大的要素市场、消费市场。从要素层面看，劳动力是最活跃的要素。2023年我国外出农民工数量达17658万人，较上年增长2.7%。从消费层面看，2023年我国农村居民人均消费支出18175元，扣除价格因素，实际增长9.2%。这些数据背后，是城与乡、供与需的循环更畅通。面向未来，把战略基点放在扩大内需上，农村有巨大空间。

中央经济工作会议强调，要把推进新型城镇化和乡村全面振兴有机结合起来，促进各类要素双向流动，推动以县城为重要载体的新型城镇化建设，形成城乡融合发展新格局。

“从长远来看，城镇化是解决‘三农’问题的重要途径，也是我国经济增长最大的内需潜力。”中国（海南）改革发展研究院副院长、研究员张飞说。城乡融合发展，迈向现代化的中国，正给世界带来源源不断的发展机遇。

(责编：白宇、卫嘉)
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