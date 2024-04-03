人民网北京4月3日电 （记者赵竹青）近日，国家自然科学基金委员会在北京召开第九届委员会第二次全体委员会议。会上披露的数据显示，2023年，国家自然科学基金委员会共接收2401个依托单位提交的各类科学基金项目申请318306项，较上年增加11368项，增幅3.7%。经过严格评审，择优资助1572个依托单位各类项目52547项，资助经费（含联合资助方经费）约318.79亿元，圆满完成年度资助工作任务。

国家自然科学基金委员会主任窦贤康表示，2024年，要坚持目标导向和自由探索“两条腿走路”，牢牢把握科学基金战略定位，深刻把握基础研究发展规律和趋势，以“科学基金管理质量提升年”为抓手，将科学目标与有效管理相结合，持续优化科学基金资助管理体系，突出原创，鼓励自由探索，不断完善人才资助体系，强化应用基础研究资助管理，启动运行国际科研资助部，持续营造风清气正的科研生态，把有限的科技资源投向最具创新活力的一线科研人员，不断强化科学基金支持基础研究和应用基础研究的主渠道功能，推动基础研究高质量发展，夯实科技自立自强根基。

(责编：赵竹青、吕骞)

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