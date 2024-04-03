人民网北京4月3日电 （记者杜燕飞）钢铁是工业的粮食，是现代化产业体系的重要基础。日前在冶金工业规划研究院主办的2024（第十五届）钢铁高质量发展大会上，与会嘉宾表示，当前和今后一个时期，我国钢铁行业将进入深度调整期，要以新技术应用为牵引，转变行业发展方式，调整产业结构，提质增效，促进行业高端化、智能化、绿色化发展，推动我国从钢铁大国迈向钢铁强国。

中国钢铁工业协会副会长夏农表示，当前和今后一个时期，我国钢铁行业将进入深度调整期，以“产品的低碳绿色高质量”和“产量的减量”为重要特征的“质高量减”将成为这一发展阶段的时代特征。推动钢铁行业高质量发展，一方面，要统筹供给侧结构性改革与扩大内需，促进行业转型升级。另一方面，要坚持高水平开放，持续推动钢铁行业国际化进程。

“新质生产力要求品牌要以新为方向，以质为突破，切切实实地提升生产力。通过提高企业质量和品牌发展能力，大力增强品牌影响力，助推新质生产力发展，为钢铁行业实现高质量发展提供了一条有效途径。”中国质量万里行促进会副会长兼首席质量官工作委员会主任、江苏省市场监管局原一级巡视员冯新南表示，钢铁行业应着力创新品牌发展基础、优化品牌发展环境、增强品牌发展动能、扩大品牌发展影响，加快推进我国钢铁品牌建设。

谈及如何推进钢铁行业绿色化发展，中国工程院院士、北京科技大学终身教授毛新平认为，碳中和目标实现的过程，是钢铁工业技术创新能力全面提升的过程，是综合竞争力显著提高的过程，更是实现钢铁大国向钢铁强国迈进的过程。我国钢铁行业应立足碳中和愿景，探索实践系统能效提升、资源循环利用、流程优化创新、冶炼工艺突破、产品迭代升级、捕集封存利用六大技术路径，通过全行业的共同努力，通过科学的技术路径选择和系统方案实施，推动高铁行业高质量发展。

“目前，我国实施以碳排放权交易为核心的碳定价机制，正在积极构建符合我国实际、具有中国特色又与国际接轨的全国统一碳市场体系。”生态环境部应对气候变化司副司长逯世泽表示，今年下半年，钢铁等行业将开展企业碳排放数据报送及月度存证工作。钢铁行业纳入全国碳市场，面临碳排放量大、工艺流程复杂、数据基础薄弱及碳边境调节机制（CBAM）等一系列挑战。钢铁企业要提早熟悉碳排放权交易市场规则，通过一系列举措降低碳排放，加强碳排放数据质量管理，纳入全国碳排放权交易市场后要积极参与交易、按时足额履约。

工业和信息化部原材料工业司钢铁处处长文刚表示，当前，我国钢铁消费需求已进入峰值平台区，未来将长期进入减量调整、结构优化、升级发展轨道。我国钢铁行业要坚持优化供给和扩大需求相结合，实现有质量、有效益的增长；以新技术应用为牵引，以老旧设备更新、节能降碳提标、数字化技术应用、超低排放等为重点，推进落实设备更新和技改升级；夯实数字化支撑体系，筑牢数字化转型基础，深化数字化赋能提升，丰富数字化供给生态；落实超低排放改造意见要求，加快推进全行业超低排放改造，推广应用先进节能减排技术，全面提升钢铁行业的绿色发展水平。

冶金工业规划研究院综合规划处副处长（主持工作）高升表示，发展新质生产力是推动钢铁行业高质量发展的内在要求和重要着力点，落脚点在于实施创新驱动。要实现钢铁产品“质优”，即以产品结构调整为重点；打造“先进生产力”，即以提高生产效率、绿色低碳发展为核心的设备更新、工艺升级。

(责编：杨曦、吕骞)

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