欧阳易佳

黄河实现连续24年不断流，长江干流连续4年全线达到Ⅱ类水质，京杭大运河连续3年实现全线水流贯通，永定河连续4年实现全线流动……随着河湖生态不断改善，越来越多的河流恢复生命、流域重现生机。

春水初生，桃花已盛。在北京朝阳亮马河沿岸，桥边柳、路边花，满园春色藏不住。“我们每天带孩子来这儿踏青、赏花，处处都是鸟语花香，春意盎然。”家住三里屯的王女士欣喜地告诉人民网记者，自从亮马河开始实施截污治污和河道补水，不仅缓解了水污染问题，周边环境也越来越好。

随着生态治理工作的持续开展，如今的亮马河繁花似锦、碧水如玉，目光所及皆为春色。近年来，我国持续推进河湖生态保护治理，复苏河湖生态环境，一幅“人水和谐”的新画卷正徐徐展开。

记者梳理发现，日前，山西、甘肃、广西、吉林、北京、广东、山东等地陆续发布总河长令，推进河湖库“清四乱”常态化规范化，为美丽中国建设提供有力的水资源支撑和坚实的水安全保障。

河湖长制“治”出美丽幸福河湖。业内专家表示，河湖治理应坚持山水林田湖草系统治理的思路，以流域为单元，上下游、左右岸、干支流统筹谋划，因地制宜、分类施策，建立一河（湖）一档，制定一河（湖）一策，把任务分解到各部门，在河湖长的组织统筹下，落实好河湖长制，通过治理河湖倒逼经济结构转型，实现绿色发展。

据悉，我国已全面建立以党政领导负责制为核心的河湖保护治理管理责任体系，省、市、县、乡、村120万名河湖长上岗履职。截至去年底，全国完成7280个河湖健康评价，滚动编制实施“一河一策”“一湖一策”方案7万多个。

河湖是水的重要载体，是生态系统的重要组成部分。今年政府工作报告提出，要加强重要江河湖库生态保护治理。

“水利部将复苏河湖生态环境作为推动新阶段水利高质量发展的重要实施路径，采取节约用水、优化调度、生态补水等措施，推动江河湖泊面貌实现了根本性改善。”水利部水资源管理司司长于琪洋说。

强化河湖生态流量管理，生态补水让河湖焕发新生。永定河全面启动2024年春季生态补水，预计通过流域外引调水向永定河生态补水3.25亿立方米；南水北调东中线工程累计调水量突破700亿立方米（含生态补水超108亿立方米），受益人口超1.76亿……因地制宜推进河湖水系连通和生态补水，让河湖永葆生机活力。

数据显示，从2022年起，水利部在全国选择88个河湖开展母亲河复苏行动，向黄河三角洲实施生态补水2.09亿立方米，向乌梁素海实施生态补水4.87亿立方米，有力地保障了黄河流域生态安全。

幸福河湖建设有序开展，“水利＋”效益链不断延伸。守好“美丽生态”激活“美丽经济”，清明假期临近，各地组织开展游河、水上运动等活动，涉水产业蓬勃发展，生态河湖持续释放经济效应。

业内专家认为，清澈的河水、碧波荡漾的湖面，不仅为居民提供了休闲游玩的好去处，也为水产业发展注入了新动能。“积极探索生态旅游、水上运动等多元化发展路径，为地方经济注入了新的活力。河湖生态的持续改善与水产业的蓬勃发展，正形成良性互动，共同绘就了一幅人与自然和谐共生的美丽画卷。”

复苏河湖生态环境是推动新阶段水利高质量发展的重要路径。水利部相关负责人表示，今年，我国还将持续复苏河湖生态环境，强化河湖生态流量保障，实施母亲河复苏行动，加快重点区域地下水超采治理，着力解决部分流域区域水资源过度开发利用问题，使有限的水资源有效支撑和保障高质量发展。

(责编：杨曦、吕骞)

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