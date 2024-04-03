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培育行业新业态 浪潮海若大模型业务战略发布

2024年04月03日15:29 | 来源：人民网
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人民网北京4月3日电 （焦磊、实习生张泊洋）当前，部署建立行业大模型，加速与行业深度融合，已成为赋能产业优化升级、推动生产力整体跃升的重要举措。日前，“云端眺望 向‘数’而生”数字创新生态大会在青岛市举行。据了解，会议正式发布海若大模型业务战略，通过数字生态创新共同体，联合生态伙伴合力拥抱大模型浪潮，培育行业新业态。

山东省委网信办副主任赵树岭在会上表示，大模型已经成为全球科技竞争的新高地、未来产业的新赛道、经济发展的新引擎。当前，国内通用大模型、行业大模型、端侧大模型如雨后春笋般涌现，大模型产业的应用落地将进一步提速。

浪潮集团执行总裁、总工程师，浪潮云董事长肖雪表示，浪潮云以算力服务能力、行业服务经验和开放的生态体系建设，打造“云网边端”分布式体系，支撑海若大模型分布式结构；打造“云数智”新产品，提供软硬一体的行业大模型+行业智能体，推动数实融合；提供“建管运”全栈本地大模型落地服务，持续安全释放数据价值。

伴随大模型的快速发展，产业与AI融合应用迈入新阶段。业界认为，大模型正进一步向通用、专用和特定场景分化，垂直大模型面向产业侧将产生广阔的市场需求，未来或成为加速人工智能应用普及的关键。

浪潮云总经理颜亮表示，依托海若完整产品矩阵，浪潮云能够帮助用户打造行业专属大模型，并基于在全国布局的分布式算力平台，实现带算力入场，对于政务云覆盖用户，只需1天时间即可实现海若快速交付，其他行业最长不超过1个月。此外，结合20年行业经验，浪潮云持续打造和完善行业智能体商店，每个行业智能体商店将覆盖200余个典型应用场景，为行业用户提供精准、智能的支持和服务。

据介绍，浪潮海若大模型定位行业大模型，首批面向政务、交通、应急、制造、医疗、农业六大行业，具备可信赖、易落地、可持续三大核心优势。

“大模型在发展裂变的过程中，会逐渐体现其场景价值、业务价值和数据价值，这也是我们选择行业大模型的初衷和原因。”颜亮表示，大模型在行业场景和产业场景下能更快、更有效地发挥作用。针对行业原有系统架构植入行业大模型能力，就能快速实现价值体现，并且对行业原有的架构挑战最小。

大模型对细分场景的赋能，正一步步叠加催化整条产业加速变革，也促使更多的投资研发涌向大模型。会上，海若大模型业务战略正式发布，浪潮云将投入50亿资金，依托数字创新生态共同体，加快推动海若大模型在100个城市的快速落地，持续激活数据要素价值，助力新质生产力发展。

落地公文写作、基层减负等场景，实现基层材料整理效率提升100倍，回复准确率提升至75%；智能生成电子病历，实现一份入院记录生成时间仅需15秒，内容准确率90%以上，降低工作量超过70%；制造业新产品研发，实现靶点识别准确率提高至95%，每周分析专利数量提高至3000篇……据介绍，浪潮海若大模型旨在扩宽业务应用的宽度和充分挖掘应用潜力。

浪潮云首席技术官孙思清介绍，浪潮海若大模型通过采用MoE架构、全面优化RAG、全链路安全防护等举措实现关键技术创新，解决了行业用户在大模型落地过程中所关注的运行成本、准确性、安全性等问题，并总结提炼出了海若行业落地“三步法”，通过打造三位一体的数字创新共同体，构建共建共赢、创新运营模式，联合伙伴、生态持续提升一体化方案、产品及交付能力，加快产业升级、业态创新。

(责编：杨曦、吕骞)
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