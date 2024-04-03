人民网北京4月3日电 （记者车柯蒙）今年的《政府工作报告》将“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”列为首要任务，并对此进行了一系列部署。

面对“加快发展新质生产力”的要求，湖南省人工智能产业联盟秘书长张闳博表示，数字经济时代，算力是新质生产力的典型代表，只有顺应计算需求“新”变革，才能推动整个产业的跨越升级。

近日，中科曙光提出“立体计算”新思路，旨在打造一种全新的计算体系构建与运营模式。“当前计算产业形势与行业需求日益复杂，想要迎接新时代、新挑战，亟需以新思维、新模式助力整个产业体系的跨越式升级。”中科曙光高级副总裁任京暘表示。

当前，算力已成为驱动经济社会增长的“战略性”资源，但传统的计算模式在向数字化生产力转化过程中面临着多重难点。应对复杂的计算需求，“立体计算”强化“建、用、生态”三维协同发力，构成全新计算体系。力求以立体算力建设、立体应用赋能、立体生态共生，加速算力转化为生产力，进而释放各行业、各区域的发展力。

据介绍，“立体计算”在长沙已有深度实践，5A级智算中心已吸引上百家企业入驻共建，实现万余家商业应用接入。

记者了解到，湖南省数字经济基础深厚，具备打造先进算力高地的能力优势，2023年湖南省数字经济总量突破1.7万亿元，增长15%。工业企业数字化研发设计工具普及率从79.5%提升至81.1%，高于全国平均2.1个百分点。

“算力是新一代信息技术发展的原动力，也是融合产业上下游的基础和纽带，中科曙光参与和设计部署的长沙人工智能创新中心充分发挥开放、融合、绿色、智慧、普惠、服务的优势，支持长沙智谷构建公共算力服务应用创新孵化服务、产业激活发展服务、科技合作与人才培养等全方位能力，为长沙乃至湖南在各行业企业与科研机构赋能，进而辐射带动长沙新一代信息技术产业蓬勃发展。”张闳博表示。

(责编：杨曦、吕骞)

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