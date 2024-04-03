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清明假期北方大部地区以晴到多云为主 江南、华南部分地区有强对流

2024年04月03日14:51 | 来源：人民网
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人民网北京4月3日电 （记者王连香）记者从中国气象局获悉，清明节期间（4月4至6日），影响我国的冷空气势力较弱、路径偏北，全国大部地区气温较常年同期偏高1-3℃，北方大部地区及云南、海南等地以晴到多云天气为主，北方及广西、四川、贵州、云南等地森林草原火险气象等级高。青藏高原东部、四川盆地、贵州等地多阴雨（雪）天气，江南、华南部分地区有强降水、强对流。

中国气象局介绍，主要天气过程如下：

4日至6日，湖南南部、江西中南部、浙江南部、福建、广西中北部和广东等地部分地区有大到暴雨，广西东部、江西南部、福建和广东等地局地有大暴雨，其中贵州、湖南、江西、浙江、福建、广西、广东等地局地并伴有雷暴大风、冰雹等强对流天气。另外，西藏东部、青海东部、川西高原等地有中到大雪，局地有暴雪。

5日至6日，受冷空气影响，内蒙古东部、东北地区先后有4-5级大风，气温下降4-6℃，内蒙古东北部、黑龙江西北部有小到中雪或雨夹雪。

中国气象局提示，清明祭祀和户外活动增多，北方及广西、四川、贵州、云南等地森林草原火险气象等级高，需加强野外火源管理，防患于未然。

(责编：王连香、吕骞)
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