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2023年市场监管部门查处虚假违法广告案件4.76万件

2024年04月03日16:14 | 来源：人民网
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人民网北京4月3日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，4月2日至3日，全国广告监管工作座谈会在河北石家庄召开。会议深入学习贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，认真落实全国市场监管工作会议要求，总结2023年广告监管工作，安排部署2024年重点任务。

会议指出，2023年市场监管部门认真贯彻党中央、国务院决策部署，持续强化广告监管执法，指导推动广告产业高质量发展，广告监管工作取得显著成效。全年查处虚假违法广告案件4.76万件，罚没4.66亿元，为保障党和国家重大活动、维护人民群众合法权益、推动广告业健康有序发展作出积极贡献。

会议强调，做好2024年广告监管工作，要按照“讲政治、强监管、促发展、保安全”工作总思路，坚持监管规范与促进发展并重，坚决守牢广告监管正确方向，开展广告监管专项行动，强化互联网平台广告合规监管，推动广告产业高质量发展，加强广告监管制度建设，着力提升广告监管能力和水平，推动广告监管和发展迈上新台阶，为巩固经济回升向好态势，不断增强人民群众获得感幸福感安全感展现新作为、取得新成效。

(责编：杨曦、吕骞)
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