人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

湿地生态风险评估国家标准正式发布

2024年04月03日16:21 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月3日电 （记者杨曦）据国家林草局消息，近日，由国家林草局提出、国家林草局规划院起草的《湿地生态风险评估技术规范》（GB/T 27647-2024）国家标准正式发布。

据介绍，《湿地生态风险评估技术规范》是2011年首次发布后的第一次修订，该标准在深入总结上一版实施经验的基础上，结合《湿地保护法》的最新要求，进一步明晰了标准的适用范围和评估领域，优化完善了湿地生态风险评估体系，科学简化了评估指标和评估流程，重新梳理了开发与利用建设项目的生态风险分析和监测技术要求，有效提升了湿地生态风险评估技术的完整性、可操作性和适用性。该标准的修订实施，将有效加强湿地保护管理的量化评估，对准确识别湿地生态风险、加强湿地生态风险防范、提升湿地保护管理水平具有重要意义。

(责编：杨曦、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
事关汽车贷款！央行、金融监管总局联合发文
　　人民网北京4月3日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，为推动汽车以旧换新，近日，中国人民银行、国家金融监督管理总局联合印发《关于调整汽车贷款有关政策的通知》（以下简称《通知》），明确金融机构在依法合规、风险可控前提下，根据借款人信用状况、还款能力等自主确定自用传统动力汽车、自用新能源汽车贷款最高发放比例。鼓励金融机构结合汽车以旧换新等细分场景，加强金融产品和服务创新，适当减免汽车以旧换新过程中提前结清贷款产生的违约金。…
业界热议钢铁行业高质量发展：转方式调结构 提质量增效益
　　人民网北京4月3日电 （记者杜燕飞）钢铁是工业的粮食，是现代化产业体系的重要基础。日前在冶金工业规划研究院主办的2024（第十五届）钢铁高质量发展大会上，与会嘉宾表示，当前和今后一个时期，我国钢铁行业将进入深度调整期，要以新技术应用为牵引，转变行业发展方式，调整产业结构，提质增效，促进行业高端化、智能化、绿色化发展，推动我国从钢铁大国迈向钢铁强国。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部