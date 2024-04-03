湿地生态风险评估国家标准正式发布
2024年04月03日16:21 | 来源：人民网
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人民网北京4月3日电 （记者杨曦）据国家林草局消息，近日，由国家林草局提出、国家林草局规划院起草的《湿地生态风险评估技术规范》（GB/T 27647-2024）国家标准正式发布。
据介绍，《湿地生态风险评估技术规范》是2011年首次发布后的第一次修订，该标准在深入总结上一版实施经验的基础上，结合《湿地保护法》的最新要求，进一步明晰了标准的适用范围和评估领域，优化完善了湿地生态风险评估体系，科学简化了评估指标和评估流程，重新梳理了开发与利用建设项目的生态风险分析和监测技术要求，有效提升了湿地生态风险评估技术的完整性、可操作性和适用性。该标准的修订实施，将有效加强湿地保护管理的量化评估，对准确识别湿地生态风险、加强湿地生态风险防范、提升湿地保护管理水平具有重要意义。
(责编：杨曦、吕骞)
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