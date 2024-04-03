人民网北京4月3日电 （记者许维娜）近期，我国持续推进新型工业化的好消息不断传出。国家统计局数据显示，今年前两月，全国规模以上工业企业利润同比增长10.2%。其中，规模以上高技术制造业增加值同比增长7.5%。

“要深刻认识推进新型工业化的重大意义，坚定高质量发展信心，坚决扛牢实现新型工业化这个关键任务，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程，加快推动制造业数字化转型和大规模设备更新。”日前，工业和信息化部副部长单忠德在2024赛迪论坛致辞中说道。

单忠德表示，要加强以科技创新引领产业创新，坚定高科技创新信心，以技术、平台、企业、园区为抓手，加强产学研合作，推动关键核心技术攻关，大力推进科技创新和产业创新深度融合，增强产业创新发展的技术支撑能力。要坚持推进高水平改革开放，坚定高水平开放信心，始终坚持开放合作、互利共赢，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，更好赋能开放型世界经济发展和构建人类命运共同体。

会上，中国电子信息产业发展研究院院长张立重点发布了11项重大研究课题成果。

其中，《跨越陷阱：新型工业化的时代内涵与战略路径》课题指出，新时代新征程推进新型工业化的新使命，就是要跨越“产业升级陷阱”。要实施以“3+5+7”为核心的新型工业化路线图，“3”是指锚定“三步走”战略目标，到2050年全面实现新型工业化；“5”是指实施产业筑基、创新铸魂、数字赋能、绿色转型、品质革命五大行动；“7”是指战略导向、制度环境、产业科技创新、要素配置、对外开放、产业治理、工业文化七个支撑保障，以推动产业体系整体向更高效率、更高附加值、更可持续方向演进升级。

《以数字化转型支撑赋能新型工业化进程的路径》课题提出实施七“新”策略，即夯实以软硬耦合为关键的新技术引擎，培育以数据为核心的新要素体系，打造以网络化、智能化为特征的新生产方式，变革以平台化、链群化为方向的新组织形态，打造以高端化、融合化为目标的新产业体系，把握以安全稳定、绿色低碳为底线的新发展要求，实施以常态化监管、智能化治理为原则的新治理模式。

《“双碳”目标下产业结构转型升级》课题重点分析了推动产业结构转型升级的目标、阶段、任务、措施和重大风险。结合影响我国产业结构转型升级的要素、技术、需求、环境、政策五大因素，及其带来的经济增长、产业结构特征、竞争优势等三方面成效，该课题认为，加快调整制造业内部结构，优先发展新兴产业是产业结构转型升级的当务之急。

本次论坛同期还举办了产业科技创新分论坛、数字化赋能分论坛、绿色制造分论坛、产业链供应链分论坛、品质品牌分论坛5场分论坛，发布了主题报告、白皮书等10余项成果，并包含多场主旨演讲、地方工信部门经验分享、圆桌会议等活动。

从新能源汽车到航空航天，从超级计算机到5G，近年来，中国工业发展取得一系列成就，工业体系全、品种多、规模大的独特优势更加明显。与会嘉宾表示，推进新型工业化既要顺应工业革命与产业变革的趋势，也要与新质生产力的发展要求相适应。未来应着力提升产业链供应链韧性和现代化水平，在坚持自立自强与高水平对外开放中不断推进中国式现代化。

(责编：杨曦、吕骞)

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