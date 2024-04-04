人民网记者 乔雪峰

清明节假期来临，各地出游、祭扫等需求旺盛，我国公路、铁路、民航将再次迎来客流高峰。

今年清明节假期从4月4日到4月6日，共计3天。根据《重大节假日免收小型客车通行费实施方案》规定，2024年清明节假期，继续执行重大节假日高速公路小型客车免费通行政策。免费通行时间为2024年4月4日0：00至4月6日24:00，免费对象为七座（含七座）以下小型客车，以车辆驶离出口收费车道时间为准。

记者从交通运输部路网监测与应急处置中心获悉，综合考虑公路交通出行规律、假期时长、天气情况、小客车免费通行等因素，预计2024年清明节全国路网运行流量有望创历史同期新高。

交通运输部路网监测与应急处置中心相关负责人表示，预计清明节流量峰值出现在假期第一天，达6000万辆左右，约为平日流量的1.9倍，创清明节流量新高。出行以中短途为主，客车自驾占比高。

该负责人表示，由于清明假期较短，假期出行多以城市周边中短途为主，跨省游等长线出行热度降低。小客车占客车比例预计达99%以上。

据了解，清明节假期，公众祭扫、踏青出游等活动叠加，公园、郊区旅游景点、陵园墓地等区域客流增加，周边公路交通压力增大。预计西湖风景名胜区、普陀山风景区、凤凰古城、太湖鼋头渚风景区、黄山风景区等踏青、赏花景区热度较高；上海滨海古园、福寿园、松鹤园，武汉玉笋山陵园、杭州安贤陵园、佛山西樵山福荫园等陵园周边可能会出现短时拥堵情况。

铁路方面，记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，为期5天的铁路清明小长假运输于4月3日启动，自4月3日至4月7日，全国铁路预计发送旅客7500万人次，日均发送旅客1500万人次；4月4日为客流最高峰日，预计发送旅客约1750万人次。

据国铁集团运输部负责人介绍，今年清明小长假期间，旅客探亲、祭祖、踏青、旅游等出行需求旺盛，从铁路12306售票系统火车票预售情况来看，铁路将以中短途客流为主，北京、广州、上海、成都、武汉等热点旅游城市和北京至天津、广州至深圳、上海至苏州、上海至杭州、重庆至成都等热门区间客流相对集中。

该负责人表示，铁路部门坚持以满足旅客出行需求为导向，千方百计挖掘运输潜力，优化旅客列车开行方案，落实便民利民惠民服务举措，统筹做好重点物资保供运输，为假日期间旅客平安有序温馨出行和国民经济平稳运行提供可靠保障。

民航方面，3月31日开始，我国民航执行2024年夏秋航季航班计划，清明假期是夏秋航季开启后首个小长假。记者从首都机场获悉，“清明”小长假期间，首都机场预计运送旅客53.19万人次，日均17.73万人次，保障航班3502架次，日均1167架次。

数据显示，首都机场于4月3日迎来节前旅客和航班高峰，当天进出港旅客达19.83万人次，起降航班1217架次；预计4月7日迎来节后旅客和航班高峰，当天进出港旅客达19.77万人次，起降航班1206架次。

记者从大兴机场获悉，清明假期期间（4月4日至6日），大兴机场预计保障进出港航班2639架次，运送旅客36.91万余人次，日均计划航班量达880架次，日均旅客吞吐量将超12万人次。

(责编：郝帅、吕骞)

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