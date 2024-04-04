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财经观察：外资机构加速“抢滩”中国市场

人民网记者 王震
2024年04月04日09:12 | 来源：人民网
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去年中央金融工作会议提出，“要着力推进金融高水平开放”“吸引更多外资金融机构和长期资本来华展业兴业”。

3月5日，路博迈基金增资至4.2亿元人民币；3月18日，外资私募巨头汉领资本落子上海； 3月22日，渣打证券正式在京展业；3月份北向资金合计净买入近220亿元……

今年以来，公募、私募、券商等外资机构加速“抢滩”中国市场，正在持续释放看好中国、投资中国的积极信号，同时也是中国着力推进金融高水平开放的一个缩影。

多家外资公募基金公司持续增资。

2020年4月，我国取消基金、券商外资持股比限制，截至目前，国内外商独资的公募基金公司已达到9家。

记者梳理发现，去年以来，贝莱德基金、富达基金、路博迈基金、施罗德基金、联博基金、摩根士丹利基金等6家外资公募基金相继增加了注册资本。

业内分析，外资公募基金陆续获批、增资的背后，反映出外资正在用“真金白银”来表达对中国市场的长期看好。

正在加速布局中国市场的还有国际私募巨头。

今年以来，汉领资本、博枫、KKR等三家国际资管巨头先后落地上海。公开报道显示，3月18日，汉领资本旗下汉领（上海）私募基金管理有限公司完成中基协备案；此前，3月8日，博枫、KKR旗下私募基金也同日完成备案登记。

外资机构加速“抢滩”中国市场的背后，是政策“组合拳”在持续发力。

2023年8月，国务院印发意见，提出深入实施合格境外有限合伙人（QFLP）境内投资试点，支持以所募的境外人民币直接开展境内相关投资。

中央金融工作会议提出，增强上海国际金融中心的竞争力和影响力，巩固提升香港国际金融中心地位。

今年3月19日，国办印发具体行动方案，再次强调鼓励外商投资设立私募基金并依法开展各类投资活动。

3月22日，渣打证券在北京正式开展业务，外资独资券商数量再添一家。公开资料显示，目前我国外资控股券商已增至10家，其中，渣打证券、高盛（中国）和摩根大通（中国）为外资独资。花旗证券、瑞穗证券、法巴证券也在“排队”等候入场。

渣打集团行政总裁温拓思表示：“这将使我们有机会能帮助更多国际投资者进入非常有吸引力的、日益充满活力的中国资本市场。”

今年以来，多家外资机构申请来华新设券商、拓展业务，日益开放的中国金融市场正吸引更多外资进入。

(责编：王震、吕骞)
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