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原标题：推进建筑业绿色低碳发展

建筑业应树立绿色低碳发展理念，通过高水平设计，标准化、精益化施工，数字化交付，智能化运维实现高质量发展。

随着气候转暖，各地工程施工进度加快推进，建筑业生产活动扩张加快。中国建筑业协会日前发布的3月份建筑业采购经理指数分析显示，建筑业商务活动指数为56.2%，比上月上升2.7个百分点。建筑业业务活动预期指数为59.2%，比上月上升3.5个百分点，继续处于较高位景气区间，表明建筑业企业对近期市场发展保持乐观。

建筑业是国民经济的支柱产业，近10年来总产值持续增长。数据显示，2023年，全国建筑业企业完成建筑业总产值315911.85亿元，同比增长5.77%。自2014年以来，建筑业增加值占国内生产总值的比例始终保持在6.70%以上，2023年为6.80%，建筑业国民经济支柱产业的地位稳固。

我国建筑业历经多年快速发展，取得了显著成就。中国建筑业协会的分析数据表明，2014年以来，随着建筑业企业生产和经营规模的不断扩大，建筑业总产值持续增长，2023年总产值同比增长5.77%，增速较上年提高2.52个百分点。

中国建筑业协会副会长景万介绍，目前，建筑业已具备出色的设计能力，以港珠澳大桥为代表的诸多超级工程的成功设计；卓越的建造能力，成功建造了“中国天眼”、白鹤滩水电站等超级工程；拥有先进技术装备，16米直径盾构机、500米超高层混凝土输送泵、1.2万吨振华港机等代表中国建造技术最先进的技术设备，在工程建设领域不断推广应用；形成了较高的机械化程度，造楼机、焊接机器人、各类原材料加工机械不断改造升级；标准体系建设更加完备，已发布的国标、行标、技术及产品有4108册；信息化快速应用，数字化转型、数字交付、智能建造等信息化手段逐步得到行业认可。

但也要看到，建筑业存在劳动生产率下滑、增产微增利等情况。数据显示，2023年，按建筑业总产值计算的劳动生产率为464899元/人，比上年下降3.90%，增速比上年降低6.14个百分点，增速连续两年下降。2023年，全国建筑业企业实现利润8326亿元，按可比口径计算比上年微增0.2%。建筑业产值利润率（利润总额与总产值之比）在2014年达到最高值3.63%，之后总体呈下降趋势。2023年，建筑业产值利润率为2.64%，比上年降低了0.17个百分点，连续五年下降，连续三年低于3%。

景万认为，当前建筑业“大而不强、小而不专”，企业盈利能力偏低，同质化竞争，市场环境有待完善等问题仍有待进一步破解。建筑企业应以科技创新、技术进步为引擎，以工业化、数字化、智能化、标准化、精益化等为手段，推动建筑产业从粗放式、规模数量型向精细化、质量效益型转变，实现绿色、低碳高质量发展。

他认为，建筑业应进一步树立绿色低碳、高质量发展理念，以工程项目为应用场景，通过高水平设计，标准化、精益化施工，数字化交付，智能化运维实现高质量发展，提高工程项目的产能和效能。应进一步推动建筑业行业数字化转型，将建筑行业科技创新、技术进步与产业数字化有机融合；提高供应链、产业链的技术创新水平，强化产业链、供应链上各个参与主体的基础能力建设。

对于未来建筑业改革和发展，住房和城乡建设部部长倪虹表示，将深化建筑业供给侧结构性改革，持续在工业化、数字化、绿色化转型上下功夫，努力为全社会提供高品质建筑产品，打造“中国建造”升级版。大力发展新型建造方式，稳步推进城乡建设领域碳达峰工作，抓好智能建造城市试点，稳步发展装配式建筑。

(责编：郝帅、杨迪)

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