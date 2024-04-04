原标题：“地磁暴预警刷屏”，专家称今年到明年是太阳活动高峰年

中新网北京4月3日电(韦香惠)近日，“大地磁暴预警”相关消息引起广泛关注。4月3日，中国气象局召开的新闻发布会上，有关专家表示，今年到明年是太阳活动的高峰年，这意味着后续还会有一些太阳耀斑、地磁暴等空间天气事件发生，公众可保持平常心，科学看待空间天气事件的影响。

“地磁暴预警刷屏”

3月23日，太阳爆发X1.1级耀斑，并引发日冕物质抛射事件。国家空间天气监测预警中心及时监测到这些现象并预报了其后发生的地磁暴，及时发布预警信息。

北京时间3月24日23时至3月25日02时，地球发生特大地磁暴，空间高能粒子沿地球磁力线注入地球两极，使得高层大气被部分激发，出现极光现象。尽管当时处于满月时期，但在我国黑龙江漠河、内蒙古根河等地依然拍摄到了清晰的极光。

北京时间3月29日04时56分，太阳再次爆发X1.1级耀斑。北京时间3月31日05时16分，太阳爆发M9.4级耀斑。由于当时我国正处于凌晨，因此这两次耀斑事件没有对我国产生影响。

本轮太阳活动周已经进入峰年阶段

2024年伊始，太阳活动较为活跃，元旦、除夕以及元宵节前夕均爆发了不同程度的耀斑事件，这表明太阳活动正在变强，主要成因是目前正接近本轮太阳活动周的高峰期。

太阳活动的强弱具有周期性，一般用太阳黑子数的平滑月均值来表征，在两次太阳黑子数平滑月均值的最小值之间的阶段，可算作一个太阳活动周。一个太阳活动周平均长度为11.2年。国际规定，以1755年作为第一个太阳活动周的起始时间。当前，太阳正处于第25太阳活动周。

监测表明，本轮太阳活动周已经进入峰年阶段，2024年3月太阳黑子数月平均值为104.9。根据中国气象局国家空间天气监测预警中心的最新研判，本轮太阳活动周的峰值预计在2024-2025年到来，目前正处于峰值附近，太阳表面上的黑子数逐渐增多，因此太阳活动较为频发，这属于正常的自然现象。预计第25太阳活动周的峰值强度属于中等水平，比第24太阳活动周略强，但相比第23太阳活动周要明显偏弱。

对日常生活有何影响？

空间天气事件发生期间，地球磁场可能会显著变化，引起地磁暴。

当地磁暴发生后，由于地球高层大气受热膨胀向更高的空间扩散，会造成在轨航天器飞行阻力升高，最终导致航天器轨道快速下降。

对于航空系统，空间天气事件的影响主要集中于通信、导航等方面。在太阳活动剧烈爆发时，跨极区飞行等特殊航线可能需要调整。中国气象局国家空间天气监测预警中心作为国际民航组织下的全球空间天气中心，已经在为全球190多个国家或地区的民航部门提供空间天气信息服务。

同时，备受关注的极光也是地磁暴活动的表现之一。在2023年4月24日、2023年12月1日、2024年3月25日等多个时间段内，由地磁暴而引发的极光现象在我国新疆、内蒙古、黑龙江等地多次出现，引发了公众的广泛关注。

此外，信鸽飞行也会受地球磁场扰动的影响，建议信鸽爱好者们在地磁暴期间，最好暂停信鸽司放。

专家表示，地磁暴事件虽然对航天器运行会产生一定影响，但对于人们身体健康和日常生活的影响微乎其微，大家不用担心。(完)

(责编：郝帅、杨迪)

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