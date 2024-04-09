人民网北京4月9日电 （记者郝帅）今日，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，介绍《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》（以下简称《条例》）有关情况。

截至去年底，我国网购用户超过了9亿人，在线旅行预订用户超过5亿人，实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的27.6%，与此同时，相关诉求也快速增长，去年全国网络消费诉求占全部诉求的56%，超过一半，成为影响消费者获得感的重要因素。

会上，国家市场监管总局副局长柳军表示，《条例》针对网络消费存在的问题，为更好地保障消费者的知情权和选择权，作出了一系列新的规定：

一是禁止“刷单炒信”。一些经营者“批量点赞”“虚假种草”“虚构测评”“好评返现”“删除差评”等行为，损害了公平竞争和公平交易。《条例》规定，经营者不得虚构交易信息、经营数据，不得篡改、伪造、隐匿用户评价等，防止欺骗、误导消费者。

二是禁止“强制搭售”。一些经营者扫码支付强制注册、在线订票捆绑代金券等行为，侵犯了消费者自主选择权。《条例》规定，经营者不得利用技术手段，强制或者变相强制消费者购买商品、接受服务。经营者通过搭配、组合等方式提供商品服务的，应当以显著的方式提请消费者注意。

三是禁止“大数据杀熟”。如果经营者根据消费者的使用习惯、兴趣爱好、支付能力、议价条件等进行歧视性定价，很可能损害消费公平。所以《条例》规定，经营者不得在消费者不知情的情况下，对同一商品服务在同等交易条件下设置不同的价格或者收费标准。这也是我们国家在行政法规中首次对差异化定价进行规范。

四是规范“自动续费”。现在网站和APP的各种付费会员越来越多，有的首月优惠、次月高价，有的默认勾选、擅自扣款，让消费者防不胜防。《条例》规定，相关经营者应当在消费者接受服务前和自动展期、自动续费前，分两次以显著的方式提请消费者注意，同时还应当为消费者提供显著、简便的随时取消或者变更的选项。

五是保障“无理由退货”。七日无理由退货已经成了网购的标配，但是仍然有一些商家以各种理由推托。《条例》规定，经营者不得限缩法定的无理由退货范围；对不适用无理由退货的商品，应当以显著的方式进行标注，提示消费者在购买时确认，不得作消费者默认同意的选项。同时，未经消费者确认，不得拒绝无理由退货。

柳军表示，下一步，市场监管总局将会同相关部门，针对网络消费可能会不断出现的新情况、新问题，持续优化网络消费环境，更好维护广大网络消费者的合法权益。

(责编：郝帅、高雷)

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