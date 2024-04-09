人民网北京4月9日电 （记者车柯蒙）春招市场是透视就业市场变化的一扇重要“窗口”，开年以来，随着我国餐饮和文旅等服务消费活力持续释放，就业市场呈现出人勤春来早、供需两旺的繁忙景象。

日前，58同城发布2024年一季度人才流动大数据，数据显示，热门行业中，服务业行业求职者相对稳定，配送行业、司机行业求职变动较大。今年一季度，佛山、哈尔滨、杭州等地招聘需求环比大涨，普工、货运司机招就两旺，服务员、美容师招聘需求环比涨幅较高，均超过60%。从人才流动趋势来看，与上季度相比服务业行业就业市场相对稳定，求职者城市工作变动环比变化较小；北上广深等一线城市以及成都、重庆等备受关注的新一线城市因城市发展相对较快颇受配送类求职者的青睐；杭州、苏州等地司机类求职者环比增幅明显。

受消费市场回暖、春招季人才流动、产业升级转型加速等因素影响，各地招聘火热开局。今年一季度，企业招聘需求环比上涨51.73%，求职投递简历量环比上涨21.33%。

随着珠三角城市按下复工复产的“快进键”，佛山作为制造业大市，释放出强大的用工需求，特别是当地集聚着一众外贸型企业，伴随出口订单骤增，对技能人才的需求与日俱增。据佛山市人社局统计，今年佛山的招聘规模已达24.7万人，用工需求以普工、技能和专业技术人员为主。除了制造业“用工忙”，2023年以来旅游业强劲复苏，哈尔滨冰雪旅游火爆“出圈”，旅游业的繁荣带动当地就业上升。

数据显示，北京招聘、求职需求两旺，新一线城市对人才的吸引力持续增强，成都、重庆简历投递量超越上海、广州。近日，重庆在“抢人大战”中逐渐发力，重庆人力社保局日前发布《百万高校毕业生等青年留渝来渝就业创业行动计划（征求意见稿）》，鼓励高校毕业生等青年留渝来渝、就业创业。

从热门行业人才流动趋势来看，服务业行业求职者目光依然锁定一线、新一线等核心城市，数据显示，北京、成都、上海、深圳、重庆、广州、杭州、长沙、武汉、郑州、西安等更为受服务业求职者欢迎。

与服务业行业求职者相比，配送行业一季度人才流动趋势要更加明显，但求职者主要关注城市与服务业相差不大，北京、成都、上海、深圳、重庆、广州、杭州、武汉、东莞、长沙等更为受配送行业求职者欢迎。

具体到热门岗位，数据显示，今年一季度，简历投递量TOP15岗位分别为普工、货运司机、保安、商务司机、服务员、店员/营业员、仓库管理员、文员、分拣员、收银员、装卸/搬运工、销售代表、送餐员、保洁、厨师/厨师长，求职投递平均环比上涨20%。新年伊始，制造业企业抢订单、抓生产，相关领域释放出较多工作岗位，普工、货运司机等职位的简历投递量环比涨幅超过30%。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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