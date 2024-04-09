人民网北京4月9日电 （记者车柯蒙）2024年是京津冀协同发展战略实施十周年。记者了解到，十年来，三地税务部门联合推出两轮34项集成式支持京津冀协同发展税务协作措施，实现100项涉税服务事项“同事同标”，150项办税事项“最多跑一趟”，不断提升跨区域办税便利化程度。

4月8日，国家税务总局北京市西城区税务局联合国家税务总局天津市静海区税务局和国家税务总局河北省沧州市税务局，共同举办“‘新’服务助力‘新’发展”第二届“春筝节”京津冀联合主题税收宣传活动。

北京市西城区税务局党委书记、局长吴玉琦表示，在大力发展新质生产力的时代背景下，西城区税务局始终坚持以“税收现代化服务中国式现代化”为核心，精准落实税惠政策，助力激发市场活力；紧密聚焦智税赋能，持续提升办税体验；不断完善未诉先办，努力解决纳税人缴费人急难愁盼问题，切实发挥税收在国家治理中的基础性、支柱性、保障性作用。

天津市静海区税务局党委书记、局长肖长虹表示，下一步，静海区税务局将致力于推动实现京津冀三地产业互融互通，积极展现三地税务部门产业强链补链延链新作为。

河北省沧州市税务局党委委员、副局长张英辉表示，发展新质生产力，税务部门将充分发挥和拓展提升税收职能作用，进一步亮硬招、出实招，为市场主体创新发展添动力、增活力，为新质生产力发展壮大贡献三地税务力量。

北京市西城区税务局纳服部门工作人员为现场的三地企业代表介绍了聚焦“高效办成一件事”，探索构建的“西智云桥”服务模式，并通过现场连线演示的形式，纳税人与税务工作人员视频通话成功办理业务，实现从“实体窗口”服务向“云端窗口”服务转变，直观地向在座来宾推介这一智能、高效、精准、便捷的服务“新”模式。

据介绍，下一步，京津冀三地税务机关将紧密协作，积极服务国家重大战略、聚焦税收主责主业，充分发挥职能作用，为助力新质生产力加快形成贡献税务力量。

(责编：杨虞波罗、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经