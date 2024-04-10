人民网记者 杨虞波罗

特色时令游、小城游、city eat、country walk……清明节假期，探亲、旅游、踏春等出行需求交织叠加，文旅市场再度掀起热潮，新玩法涌现为游客带来出游新乐趣。

经文化和旅游部数据中心测算，假期3天全国国内旅游出游1.19亿人次，按可比口径较2019年同期增长11.5%；国内游客出游花费539.5亿元，较2019年同期增长12.7%。

荠菜、蕨菜、野葱、水芹菜、折耳根……这个清明假期，很多年轻人加入了“打野”团队，在户外踏青徒步时采摘时令野菜。飞猪数据显示，清明假期期间包含徒步、采摘等在内的“打野”型体验相关热度同比去年增长超2倍。

北京郊区的一家生态农园，清明假期推出亲子主题活动，吸引了不少亲子家庭前来体验“传统石磨豆腐、青团制作”等特色活动；成都近郊，“花田火锅店”的商家将火锅设在了油菜花田间，吃火锅赏花的体验别具一格……美团数据显示，“亲子农家乐”“亲子露营”等休闲消费方式同比增长超180%。

“往返机票1000元，住宿300元，总共这一趟花了2000元，真的挺划算了。”武汉大学生小洁和闺蜜清明假期前往大同体验了一把。

拥有“小机场”的三线及三线以下城市，在清明假期迎来爆发性增长。在去哪儿平台上，以云南芒市、广东湛江、河南洛阳、吉林延吉、山西大同、江西上饶、宁夏中卫、福建三明、贵州六盘水、甘肃天水等“小机场”城市为目的地的机票提前预订量，同比增长七成以上。这些城市以没有“人从众”的松弛感、吃喝玩乐的高性价比，成为“黑马”目的地。

以美食为出游动力的“City Eat”也成为这个清明假期年轻人的热门选择，尤其是颇具地方文化和特色的小吃。除了持续火爆的天水麻辣烫之外，柳州螺蛳粉、南昌米粉以及从去年走红的淄博烧烤、徐州烧烤等，都是这个假期许多年轻人的顶流目的地。（实习生梁婧童对本文有贡献）

(责编：杨虞波罗、高雷)

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