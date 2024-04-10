人民网北京4月10日电 （记者郝帅）据国家市场监管总局消息，近日，市场监管总局、国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、住房城乡建设部、商务部、应急管理部七部门联合印发《以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新行动方案》（以下简称《行动方案》），就贯彻落实中央财经委员会第四次会议精神和《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》作出具体安排，提出实施标准提升行动，坚持标准引领、有序提升，强化标准比对、优化体系建设，加快制修订节能降碳、环保、安全、循环利用等领域标准，到2025年共完成重点国家标准制修订294项，有力支撑设备更新和消费品以旧换新。

《行动方案》围绕设备更新、消费品以旧换新和回收循环利用三个方面布置标准提升工作任务：一是加快提升能耗能效标准，持续完善污染物排放标准，加强低碳技术标准攻关，提升设备技术标准水平，筑牢安全生产标准底线。今明两年完成重点国家标准制修订113项，持续引领设备更新。二是推动汽车标准转型升级，加快家电标准更新，强化家居产品标准引领，加大新兴消费标准供给。今明两年完成重点国家标准制修订115项，有效促进消费品以旧换新。三是推进绿色设计标准建设，健全二手产品交易标准，提升废旧产品回收利用标准，完善再生材料质量和使用标准，加大回收循环利用标准供给。今明两年完成重点国家标准制修订66项，有力推动产业循环畅通。

《行动方案》明确了相关保障措施，提出要推动标准和政策统筹布局、协同实施。大力推进绿色产品、高端品质认证。建立消费品质量安全监管目录，强化产品质量监督抽查。配套出台一批“新三样”中国标准外文版，推动我国优势技术、产品、服务走出去。同时要加强监督检查，监测评估标准实施成效和问题，扎实推动《行动方案》落地见效，最大程度释放标准化效能。

(责编：郝帅、高雷)

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