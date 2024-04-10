人民网北京4月10日电 （记者王连香）据中国铁路北京局集团有限公司（以下简称中国铁路北京局）消息，4月10日，京滨城际铁路超大直径盾构机“京滨协同号”在天津顺利始发，标志着京滨城际铁路天津机场2号隧道工程正式进入盾构掘进阶段，京滨城际铁路向着全线贯通又迈出重要一步。

据了解，京滨城际铁路是“轨道上的京津冀”的重要组成部分，2022年12月，宝坻至北辰段及沿线国铁北京局宝坻站、宝坻南站、北辰站已开通运营。目前由京津冀城际铁路投资有限公司投资建设的二期工程东丽至滨海新区段正在加速推进。

天津机场2号隧道位于天津市东丽区、空港经济区，北接天津机场地下站，向南下穿蓟汕高速高架段后引出地面。线路全长8663米，为单洞双线隧道，其中盾构段7720米，是全线重点控制工程。盾构隧道将穿越大量风险源，包括蓟汕高速、西减河等，施工限制因素多；水文地质条件十分复杂，技术难度大。同时，盾构隧道穿越机场垂滑道，施工期间需确保机场正常运营，沉降控制要求严。

“京滨协同号”盾构机开挖直径13.8米，整机总长123米，总重2600吨，装机总功率达6950千瓦。为保障盾构机在复杂地层的适应性和高效掘进，中铁十四局建设团队以智能化建造为引领，对盾构机制造方案多次研究论证并进行针对性设计，提高盾构机的安全性和耐久性。同时，通过周密分析风险点，建立突发事件应急预案，高效组织水陆运输、现场组装、调试等工作，确保了盾构机按时安全顺利始发。

未来，京滨城际铁路全线贯通后，将在天津滨海机场形成集铁路、民航、地铁等多种交通方式于一体的大型综合交通枢纽，线路将与京唐、京津城际等多条线路联通，进一步完善京津冀区域路网结构，为京津冀地区群众提供更加方便快捷的出行服务，助力区域经济一体化发展。

(责编：王连香、高雷)

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