人民网北京4月10日电 （记者杨曦）据国资委官网消息，4月9日9时许，世界首台（套）300兆瓦级压气储能电站——湖北应城300兆瓦级压气储能电站示范工程首次并网一次成功，创造了单机功率、储能规模、转换效率3项世界纪录，以及6个行业示范、数十项国际首创、全球首次突破?。

该项目采用中国能建自主研发的压气储能系统解决方案，是国家新型储能试点示范项目，也是世界首座并网发电的300兆瓦级压气储能电站。项目总投资约19.5亿元，单机功率300兆瓦级，储能容量达1500兆瓦时，系统转换效率约70%。

压缩空气储能技术是目前除了抽水蓄能之外最为成熟的物理储能技术之一，也是现今大规模长时储能技术研发的热点。湖北应城300兆瓦级压气储能电站建设周期在2年左右，远低于抽水蓄能的6-8年，在规模、寿命、成本、效率上与抽水蓄能相当，堪称“超级绿色充电宝”，是我国建设新型能源体系、发展新型电力系统的关键技术和培育战略性新兴产业的重要方向。

项目的成功并网验证了大容量、高效率、超长时“压气储能系统解决方案”的可靠性、创新性和可推广性，为大规模新型储能技术商业化应用提供了示范，标志着我国大功率压气储能技术达到世界领先水平。

据了解，该项目建成后，可以有效提升区域电网的调峰能力，同时促进电网消纳更多的风电、光伏等新能源。项目每天可蓄能8小时、释能5小时，全年储气量达19亿标准立方米，发电约5亿千瓦时，将为中部地区产业升级和经济发展提供重要驱动力。

(责编：杨曦、高雷)

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