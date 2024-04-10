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5200米！我国最深地热科探井完钻

2024年04月10日10:29 | 来源：人民网
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人民网北京4月10日电 （记者杨曦）据国资委官网消息，4月8日，中国石化部署在海南的福深热1井顺利完钻，井深达5200米，刷新了我国最深地热科学探井纪录。该井的成功钻探，揭示了华南深层地热形成与富集机理，意味着我国干热岩勘探在地区和深度上取得新突破，对提升我国华南地区地热资源规模化开发利用、助力区域能源结构调整具有重要意义。

据了解，地热能是一种稳定可靠、绿色低碳的可再生能源，具有储量大、分布广、清洁环保等特点。当前，我国地热资源开发利用多以浅层和中深层的水热型地热为主，而埋深3000米以下的深层地热，尤其是干热岩资源的开发尚处于探索阶段。干热岩一般指埋在地下数千米处的温度大于180℃、内部不含或仅含少量流体的高温岩石。

中国地质调查显示，我国陆区地下3千米至1万米范围内的干热岩型地热资源量折合标准煤856万亿吨，即使仅采出2%，也可以达到2023年我国全年能源消费量的2993倍。

据介绍，福深热1井是中国石化石油勘探开发研究院部署的重点地热科探井，钻探目标为2.5亿年前的花岗岩，属于深层干热岩地热井。自2023年8月开钻以来，该井应用了“双驱钻井+高压喷射”等多项中国石化自主研发的创新技术，在近3900米温度超过150℃，达到高温地热标准，在5000米温度超过180℃，达到国家能源行业标准规定的干热岩温度界限，形成了深层地热资源探测评价关键技术，达到科学探井预期目标和任务要求。

(责编：杨曦、高雷)
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