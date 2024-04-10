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中邮理财：践行普惠金融理念 提升普惠金融服务质效

2024年04月10日10:42 | 来源：新华网
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原标题：中邮理财：心怀使命 躬身入局 写好普惠金融大文章

　　从2013年11月党的十八届三中全会提出发展普惠金融，到2023年10月国务院印发《关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》，我国普惠金融发展走过了十年历程。银行理财作为中国特色金融体系的重要组成部分，在积极推动普惠金融发展过程中进行了众多探索和实践。作为中国邮政集团的一员，中邮理财长期以来致力于挖掘和发扬好集团的“协同、数智化和农村市场”三大核心优势，赓续邮储银行“人嫌细微，我宁繁琐；不争大利，但求稳妥”的普惠基因，并融入理财实践，以专业的投资管理能力为实体做贡献，为人民谋共富。

　　为进一步落实中央金融工作会议、中央经济工作会议精神，深入贯彻《国务院关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》，中邮理财积极落实国家金融监督管理总局工作要求，深入开展“普惠金融推进月”行动，聚焦持续做好普惠金融服务、拓宽居民财产性收入渠道、大力支持普惠领域投资等方面，以实际行动践行普惠金融理念，持续提升普惠金融服务质效。

　　发挥低波稳健优势 为居民财富保驾护航

　　基于庞大的普惠客群基础，中邮理财充分发挥低波稳健优势，持续探索构建普惠理财产品服务体系，根据细分客群需求针对性研发供求适配的产品，过去一年累计发行61只区域定制产品，销售规模超250亿元；形成振兴乡村惠农系列、超低波恒利系列、封闭式安系列及悦系列等丰富的产品品牌，其中惠农系列理财入选了中国银行业协会2023中国普惠金融典型案例。截至2024年2月底，中邮理财累计为客户创造收益超1000亿元，累计服务县域及农村客户超700万户。

　　丰富理财场景功能建设 不断提升客户投资体验

　　中邮理财坚持以客户为中心，强化邮银协同，致力于提升金融服务可得性和便利性，向客户提供无处不在、触手可及的金融服务。推出低起点、低风险、申赎灵活的现金类产品，满足客户闲钱管理、灵活配置需求；推出打通支付场景的“开薪宝”产品，每日快速赎回额度内可在不发起赎回的情况下直接进行转账、消费及信用卡还款，产品规模超100亿元；推出理财夜市功能，“零钱宝YOUNG”“零钱宝5号”产品闭市时间延长至24点，具有起息早、到账快的特征，满足广大客户灵活申赎、资金周转等需求。

　　加强客户渠道陪伴 扎实推进投资者教育

　　中邮理财不断优化客户经营能力，提升普惠理财服务的广度和力度，加强线上线下联动，打造了全方位投资者陪伴矩阵。线上以公众号与视频号为主阵地，设立投资者教育专栏发布多维度多主题金融知识科普，2023年全年发布相关推文、长图、漫画及视频累计超200条，触达人次超80万；2023年连续开展21场“投教万里行”活动，下沉开展130次现场送课及230次线上培训，累计服务人次超过15.3万，不断提升客户的金融投资认知与风险意识，为普惠理财客群提供效率更高、触达更广的投资陪伴。

　　践行普惠责任投资 引金融“活水”润泽企业发展

　　银行理财作为中国特色金融体系的重要组成部分，是实体经济重要的融资通道。中邮理财持续加大对民营经济和专精特新、战略性新兴产业小微企业的融资支持。中邮理财业内首家发行了有力支持民营企业发展的CRMW理财产品，募集规模超130亿元，有效降低发债难度和企业综合融资成本，助力民营企业业务发展。在消费金融领域，以资产证券化的方式投资个人消费金融资产及小微企业经营贷资产，2023年累计投资消费金融资产证券化产品超100亿元，为小微企业融资提供资金支持，为消费信贷服务实体经济积极贡献力量。

　　做好普惠金融服务，为各类有需求的客户群体提供平等的金融服务机会，是金融机构要承担的社会责任。未来，中邮理财将深入学习贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,以政治性为引领，以人民性为立场，以专业性为保障，持续贯彻普惠金融理念，奋力写好普惠金融大文章，为推进中国式现代化建设贡献力量。

(责编：董童、李源)
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