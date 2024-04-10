人民网北京4月10日电 （记者车柯蒙）2024年《政府工作报告》提出，推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造，鼓励和推动消费品以旧换新。在十四届全国人大二次会议经济主题记者会上，相关部门负责人提出，设备更新初步估算是一个年规模5万亿元以上的巨大市场，汽车、家电更新换代创造万亿规模的市场空间。

4月9日，国家税务总局党委书记、局长胡静林主持召开推动大规模设备更新和消费品以旧换新相关行业协会及企业座谈会，围绕税务部门如何更好支持大规模设备更新和消费品以旧换新，与相关行业协会和企业负责人座谈交流，深入了解资源回收利用行业发展情况，认真听取各方意见建议，并就进一步发挥税务部门职能作用，更好推动大规模设备更新和消费品以旧换新进行交流研讨。

座谈会上，中国物资再生协会、中国再生资源回收利用协会及6家从事资源回收利用企业的负责人，先后围绕进一步推动设备更新和消费品以旧换新的税收政策、税费服务以及征管保障措施等方面，提出了意见建议。

胡静林表示，推动大规模设备更新和消费品以旧换新，是党中央着眼高质量发展大局作出的重大决策部署，是一项利企利民利国利长远的重大利好。税务总局和各级税务部门将认真落实党中央、国务院相关部署要求，立足税务部门职能责任，着力推进政策运行更加顺畅，着力推进税费服务更加便利，着力推进行业秩序更加规范，为扎实推动大规模设备更新和消费品以旧换新添助力、提效能、优环境。

胡静林强调，党中央、国务院高度重视资源回收利用行业的发展，近年来部署实施了一系列税费支持政策，有力促进了相关行业企业发展壮大。今年进一步加大了政策支持力度，特别是在税收方面明确要求推广资源回收企业向自然人报废产品出售者“反向开票”的措施。税务部门紧锣密鼓抓好落实，积极开展相关业务制度完善改进和信息系统升级改造等工作，4月底前实现资源回收企业“反向开票”，并通过实施“反向开票”进一步畅通增值税抵扣链条，赋予资源回收企业规范合法的企业所得税税前扣除凭证，同时让持续开展出售报废产品业务的自然人也能按现行税法规定享受增值税免征或减征政策。在此基础上，税务部门还将依托税收大数据，精准筛选符合优惠政策享受条件的纳税人，加强宣传辅导服务，确保纳税人懂政策、会操作，以税收政策的运行通畅、服务措施的持续优化、执法标准的全国统一，为资源回收利用行业全产业链加快发展营造良好的税收环境，助力大幅提升国民经济循环质量和水平。

胡静林表示，对不法分子利用“反向开票”以及地方违规招商引资造成的“政策洼地”进行虚开骗税的违法行为，将进一步发挥税务、公安等8部门联合打击涉税违法犯罪的常态化工作机制作用，保持露头就打的高压震慑；对违法违规给予从事再生资源回收业务的纳税人财政返还、奖补行为的，积极配合相关部门依法加大处理力度并追究相应责任，着力维护法治公平的市场竞争环境，促进形成“良币驱逐劣币”的良性循环，更加坚决有力地推进全国统一大市场建设，为加快构建新发展格局、推动高质量发展作出更大贡献。

与会行业企业负责人纷纷表示，推动大规模设备更新和消费品以旧换新的重大决策部署是一场“及时雨”，必将创造出广阔的市场空间，一定要把握好行业发展时机、运用好利好政策，努力实现更快更好更优发展。

(责编：杨虞波罗、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经