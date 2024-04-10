人民网记者 杜燕飞

金融管理体制改革取得重要进展。4月8日，国家金融监督管理总局县域监管支局统一挂牌，标志着国家金融监督管理总局系统“四级垂管”架构正式建立，金融监管组织体系进一步完善。

国家金融监督管理总局表示，县域机构改革是本次金融管理体制改革的重要内容。县域监管支局挂牌成立，将为构建完备有效的现代金融监管体系，推动金融监管高质量发展筑牢坚实基础。

国家金融监督管理总局2024年工作会议明确，2024年要平稳有序完成机构改革任务，加快推动省市“三定”落地，稳步推进县域机构改革，同步建机制、强保障、提效能。

国家金融监督管理总局各监管支局负责人在当天挂牌仪式上一致表示，结合新时代金融监管职责使命，聚焦强化“五大监管”发挥好监管“坚强前哨”作用，围绕县域经济社会发展认真做好金融“五篇大文章”。

记者梳理，2023年3月发布的《党和国家机构改革方案》明确，组建国家金融监督管理总局。深化地方金融监管体制改革。随后，2023年5月18日，国家金融监督管理总局正式揭牌成立；2023年7月20日，国家金融监督管理总局31家省级监管局和5家计划单列市监管局以及306家地市监管分局统一挂牌。

国家金融监督管理总局局长李云泽此前在第十四届陆家嘴论坛的开幕式上表示，将全面强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，切实提升监管的前瞻性、精准性、有效性和协同性。坚决消除监管空白和盲区，厘清责任边界，拉紧责任链条，加强综合治理，完善多主体参与、多领域协作、多层次贯通的责任体系，真正实现监管“全覆盖、无例外”。

“国家金融监督管理总局县域监管支局的成立，进一步充实了国家金融监督管理总局的监管能力、范围职责，实现整个金融监管全覆盖，消除监管‘真空’，是金融监管体系重要的基础，对国家金融监督管理总局履行监管职责起到了有效支撑。”上海金融与发展实验室主任曾刚在接受人民网记者采访时表示，金融监管体系的完善和监管效能的提高，可以为整个金融行业的稳健发展奠定更为坚实的基础，是建设金融强国的重要组成部分。

招联首席研究员董希淼对人民网记者表示，县域监管支局成立之后，国家金融监督管理总局系统形成了“总局-省局-分局-支局”监管体系，有助于构筑全覆盖、无缝隙的金融监管架构，更好地实施“五大监管”，更好地防范化解金融风险。通过成立国家金融监督管理总局县域监管支局，可以充实监管力量，更好地加强对银行、保险机构县域分支机构的日常监管，有利于降低金融风险，维护金融稳定，保护金融消费者合法权益。

“下一步，建议县域监管支局推进部门协同、央地协同，加强与人民银行、证监会地方派出机构的沟通协调，加强与地方党委金融委和总局的协同配合，发挥好中央和地方的监管合力。既要进一步实施强监管、严监管，更好地防范化解金融风险；又要推动金融机构做好‘五篇大文章’，实现金融高质量发展，提升服务实体经济质效。”董希淼表示。

(责编：杨虞波罗、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经