王绍绍

近日，大规模设备更新和消费品以旧换新行动正在如火如荼地展开。这一行动既惠企利民，又降碳减排，持续释放绿色动能，为实现“双碳”目标添砖加瓦。

南京某废弃电器电子产品处理企业的车间内，一辆辆报废车辆整齐停放在堆场，经过查验、预处理、安全气囊引爆、轮胎发动机拆解、挖机拆解等步骤，大约20分钟就完成了拆解。工作人员将拆解下来的“废品”进行整理、打包，分类，随后将其送往下游工厂实现“绿色重生”。

据了解，当地两家具备资质的废弃电器电子产品处理企业年回收拆解废弃电器电子产品200万台，可分解出1万余吨铁、8000余吨塑料、2000吨其他再生资源，有效提升了废弃资源再生利用水平。

数据显示，1辆报废的小型汽车精细化拆解后，可分解出约36千克橡胶、70千克塑料、740千克废铁、100千克铝；1台普通电冰箱可回收9千克塑料、38.6千克铁、1.4千克铜等资源。

日前印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（以下简称《行动方案》）提出，到2027年，报废汽车回收量较2023年增加约一倍，二手车交易量较2023年增长45%，废旧家电回收量较2023年增长30%，再生材料在资源供给中的占比进一步提升。

我国消费品以旧换新市场空间巨大，我国每年主要电器电子产品报废量超过2亿台，重量超过500万吨；大家电的回收拆解量预计将超过8000万台。

“要做好回收循环利用，抓好产品设备报废、回收、再制造、资源化利用的全链条，推动大规模设备更新和消费品以旧换新形成闭环。”相关部门负责人在推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作推进会议上强调。

“家电回收的关键在于拆解能力。目前，有回收和拆解资质的企业只能处理一小部分废旧家电，而大部分废旧家电在市场上就被消化了。所以，当前需要扩大具备资质的企业的规模，提高家电回收效率。”业内专家表示。

在国务院发展研究中心市场经济研究所研究员陈丽芬看来，此次大规模以旧换新将更注重绿色节能、低碳环保，坚持标准引领。同时，以旧换新的品类范围更广，更强调建立“换新+回收”的物流体系，在促进消费升级、产业升级的同时，加快完善资源循环回收利用体系，形成支持全链条各环节的闭环。

二手消费是天然的绿色经济，当前主流的二手交易平台发挥“联网平台”属性优势，连接销售企业、专业回收企业与消费者等多个主体，在以旧换新行动中扮演了重要角色。

相关专家表示，二手交易回收平台推动构建了以“互联网+回收”为代表的新型回收体系，一能够打破信息不对称问题，简化交易流程，提高交易效率；二可以形成可查询、可追溯的信息化管理体系，有效提高资源循环利用效率，实现再生资源循环利用的产业化、绿色化；三能够推动形成绿色生活方式，释放绿色消费潜力。

某二手交易回收平台数据显示，该平台上的回收服务已覆盖手机数码、家电、旧衣、旧书等64个品类，全国100个城市可实现上门回收。去年，该平台上多品类循环订单数量呈增长态势，其中家电所产生的循环订单量同比增长11%，手机所产生的循环订单量同比增长17%。

近年来，二手闲置交易市场规模持续扩大，用户规模达到数亿人。“相关部门应加强市场监管，完善法律法规和管理制度，建立二手交易信用体系，规范开展二手商品在线交易。”上述专家建议，应提高公众对二手消费的认识，倡导绿色消费理念。此外，要培育健康的二手消费市场环境，推动线下实体二手市场规范建设和运营，保障循环经济的高质量发展。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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