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如何更好地促进小微企业融资？金融监管总局回应

2024年04月10日18:10 | 来源：人民网
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人民网北京4月10日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行国务院政策例行吹风会，介绍《统筹融资信用服务平台建设提升中小微企业融资便利水平实施方案》有关情况。金融监管总局普惠金融司负责人冯燕在会上表示，近年来，金融监管总局引导银行业金融机构稳步增加小微企业信贷供给，初步建立了又普又惠的中国特色普惠金融体系。

冯燕介绍，截至今年3月末，全国普惠型小微企业贷款余额31.4万亿元，同比增速21.1%，较各项贷款增速高12个百分点。今年一季度，全国新发放普惠型小微企业贷款利4.42%，较2023年下降0.35个百分点，2018年以来累计下降3.51个百分点。

下一步，金融监管总局将重点做好以下几方面工作，更好地促进小微企业融资：

一是要求银行实现保量、稳价、优结构。保量就是要保持普惠信贷支持力度不减，努力实现普惠型小微企业贷款增速不低于各项贷款增速。稳价就是稳定信贷价格，指导银行合理确定普惠型小微企业贷款利率。要求银行严格规范与第三方机构合作，推动社会综合融资成本稳中有降。优结构就是优化信贷结构，加大首贷、续贷投放，增加小微企业法人贷款。同时，突出支持科技创新、专精特新和绿色低碳发展，加大对小微企业设备更新、技术改造、项目研发等方面的中长期贷款支持。除信贷支持外，也鼓励银行构建“信贷+”服务模式，为小微企业提供结算、财务咨询、汇率避险等综合金融服务，更好满足小微企业多样化金融需求。

二是优化三项监管制度。将修订商业银行小微企业金融服务监管评价制度，进一步完善评价指标体系，丰富评价维度，突出服务效果的评价，完善监管协同联动机制。修订小微企业贷款风险分类办法，根据小微企业贷款特点，完善差异化的分类标准。优化小微企业授信尽职免责制度，进一步细化尽职免责认定标准，进一步提高尽职免责与不良容忍制度的结合度，更好地保护尽职信贷人员的积极性。

三是完善银行服务小微企业的良好环境。将继续联动国家发展改革委、中国人民银行、税务总局等部门，深化涉企信用信息共享，继续扩大信息共享范围，拓展信息共享深度，优化信息共享方式，更好破解银企信息不对称难题。也将联动财政部、税务总局，落实小微企业、个体工商户贷款利息收入免征增值税等政策。构筑良好服务环境，将政策红利撬动的金融资源有效转化为小微企业的发展动能。

(责编：罗知之、高雷)
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