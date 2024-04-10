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金山办公：打造开放赋能的一站式AI办公

2024年04月10日11:10 | 来源：中国网
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原标题：WPS 365全新发布 开启企业一站式AI办公

4月9日，金山办公生产力大会在京举行，现场发布了面向组织和企业的办公新质生产力平台WPS 365，其包含升级的WPS Office、最新发布的WPS AI企业版和WPS协作。WPS 365打通了文档、AI、协作三大能力，让各组件间无缝切换，用户使用一个工具就能调用各类主流大模型，一个界面就能边写边沟通边开会，一个产品就能高效完成所有工作。

金山办公CEO章庆元表示：“金山办公秉承技术立业、用户第一的理念，在过去36年里紧跟时代脉搏，迭代公司产品战略，持续将时代最新的技术，转换成最务实的办公产品，用可控的成本，交付给客户。”

WPS 365全新升级开启企业AI办公时代

数据显示，2020年金山办公云端文档数是898亿份，到2023年底已达到2174亿份，增长了142%。金山办公作为国内头部办公软件公司，其文档功能一直处于行业领先地位，此次WPS 365的全新升级，进一步打通了AI与协作的能力。

章庆元表示，WPS 365全面覆盖了一个组织日常办公的基本需求，从文档创作到即时通讯（IM）、会议、邮件，再到AI应用，标志着一个文档处理套件正式升级为一站式AI办公，让企业生产力即刻起飞。

发布会现场演示了本地文档一键切换出在线协作功能，变成协作文档，并邀请他人共同参与编辑。协作完成后又可以选择关闭，协作文档恢复为本地文档，实现无缝切换。最新版WPS Office里的各类工具也均内置了具备大语言模型能力的人工智能应用WPS AI，为用户提供诸如扩写、缩写、总结、生成公式等功能。WPS协作则进一步让组织用户间的沟通交流更便捷，用户可以边写 档边沟通，即使是在邮件、OA系统里也能够无缝衔接。

基于WPS Office+WPS协作+WPS AI的模式，意味着用户只需要WPS 365一个产品就能高效完成所有工作，免去了办公场景下的繁琐切换，实现办公新质生产力的切实落地。

WPS AI企业版降低用户使用大模型的门槛

金山办公副总裁王冬介绍说，与个人版不同之处在于，WPS AI企业版聚焦为客户打造企业大脑，它分为AI Hub（智能基座）、AI Docs（智能文档库）、Copilot Pro（企业智慧助理）三个部分。

AI Hub集成了国内主流大模型的AI能力，例如MiniMax、智谱AI、文心一言、商汤日日新、通义千问等等。金山办公在大模型领域的定位是应用方，与国内上百种模型进行了适配磨合，实现基础AI服务的开箱即用，这也让用户克服了大模型选择困难症并极大降低使用门槛。

AI Docs则将传统云文档库一键升级为智能文档库，让智能创作来源有依据，完整的文档权限体系保障信息不越权。

Copilot Pro则可帮助运营人员使用自然语言驱动BI产品分析数据，并可调用WPS 365 API和企业自有API，解决办公自动化需求。

区别于市面上仅仅做内容生成的AI产品，WPS AI企业版不仅能读书认字，还能自助化分析数据、减少人工的重复劳动，提供“文理兼修”的数字员工服务，例如阅读助手、画图助手、考勤助手、销售分析、合同分析等等，触达各类细微的办公场景。

王冬分享了一个关于当今企业级AI办公的公式：WPS AI企业版+企业API+企业数据=企业大脑。他解释说，企业大脑有强大的思考能力、洞察一切的感知能力、超大容量的记忆能力、办公自动化，这是我们WPS AI企业版帮助客户实现的一个使命。

36年长期陪伴打造开放赋能的一站式AI办公

金山办公发展至今的第36年，凭借自身稳定发展积累了深厚的ToB服务经验，使得WPS 365已经在企业组织中广泛应用，目前服务的政企客户数量达到1.7万家。

大会现场，山东大数据中心、华润数科、蒙牛集团等企业代表，作为已经正在使用WPS 365的客户也登台分享了心得体会。华润数科董事长董坤磊表示，选择WPS 365探索建设新一代智慧办公方式，其实是选择金山办公的长久专业陪伴，尤其是企业大脑的理念更具掌控全盘的智慧属性。

谈及WPS 365获得客户信赖的技术实力，金山办公助理总裁朱熠锷在分享时指出，WPS 365具备行业领先的数据开放性，保证客户数据不丢失、迁移不受限，我们坚持开放赋能，充分尊重客户的数据资产所有权，让客户的数据属于客户。（辛文）

(责编：曹淼、李源)
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