人民网北京4月10日电 （记者王震）据财政部网站消息，今日，财政部有关负责同志就惠誉国际信用评级公司下调我主权信用评级展望有关问题接受了记者采访。

记者问：4月10日，惠誉国际信用评级公司发布报告，维持中国主权信用评级不变，但将评级展望由“稳定”调整为“负面”，请问财政部对此有何看法？

答：很遗憾看到惠誉调降中国主权信用评级展望。前期我们与惠誉评级团队进行了大量深入沟通，报告也部分反映了中方的看法。但从结果看，惠誉主权信用评级方法论的指标体系，未能有效前瞻性反映财政政策“适度加力、提质增效”对推动经济增长、进而稳定宏观杠杆率的正面作用。

长期看，保持适度的赤字规模，用好宝贵的债务资金，有利于扩大内需，支持经济增长，最终有利于维护良好的主权信用。中国政府一直坚持统筹兼顾支持经济发展、防范财政风险和实现财政可持续等多重目标，根据形势变化，统筹需要与可能，科学合理安排赤字规模，保持赤字率在合理水平。2024年赤字率按3%安排，整体看是适度、合理的，有利于经济稳增长，也能较好控制政府负债率，为应对将来可能出现的风险挑战预留政策空间。

回顾2023年，中国GDP增长5.2%，对世界经济贡献率超过30%，令人振奋。今年设定5%左右的预期目标，符合现实条件和发展需要，传递出高质量发展的决心和信心。中国经济长期向好的趋势没有改变，中国政府维护良好主权信用的能力和决心也没有改变。

记者问：惠誉高度关注财政可持续性问题，从财政赤字、地方政府债务、融资平台债务等角度提出了风险上升的担忧，请您介绍一下这方面的工作和考虑。

答：刚刚我谈到，适当的财政赤字有利于发挥政府举债融资积极作用，保持对经济社会高质量发展的必要支撑。2024年安排全国财政赤字4.06万亿元，比上年年初预算增加1800亿元，预计赤字率3%，与上年年初预算持平。这样安排有利于保持必要支出强度，发挥财政逆周期调节作用，稳定和提振市场信心，也有利于统筹发展和安全，防范政府债务风险，为以后应对复杂困难局面留出空间。

防范化解地方政府债务风险方面，近年来，财政部会同有关方面坚决贯彻落实党中央决策部署，把防风险、推动财政可持续发展摆在突出位置，出台一系列政策措施，不断健全完善地方政府法定债务管理，积极稳妥化解地方政府隐性债务风险，各有关部门、各级地方党委和政府进一步加大工作力度，采取更多更实举措，取得了积极成效。

财政部在地方政府债务限额空间内安排一定规模的再融资政府债券，支持地方特别是高风险地区化解融资平台隐性债务和清理政府拖欠企业账款等，缓释到期债务集中偿还压力，降低利息支出负担。按照“省负总责，市县尽全力化债”的原则，各地立足自身努力，统筹各类资源，制定化债方案，逐项明确具体措施。经过各方面协同努力，地方债务风险得到整体缓解。地方政府法定债务本息兑付有效保障，隐性债务规模逐步下降；政府拖欠企业账款清偿工作取得积极进展，地方融资平台数量有所减少。总的看，目前我国地方政府债务化解工作有序推进，风险总体可控。

下一步，财政部将坚决贯彻落实党中央决策部署，强化源头治理，远近结合、堵疏并举、标本兼治，会同有关方面不断加强地方政府法定债务管理，进一步推动一揽子化债方案落地见效，严格违规违法举债问题监督问责，着力构建防范化解隐性债务风险长效机制，加快建立同高质量发展相适应的政府债务管理机制，在高质量发展中逐步化解地方政府债务风险。

(责编：王震、高雷)

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