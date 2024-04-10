人民网北京4月10日电 （王绍绍）据自然资源部消息，4月10日6时26分，“雪龙”号极地考察破冰船停靠山东青岛，标志着由自然资源部组织的中国第40次南极考察圆满结束。据了解，自然资源部与山东省人民政府将在青岛奥帆基地码头举行欢迎仪式并举办为期三天的开放日活动。（王檬对本文亦有贡献）

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