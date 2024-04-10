人民网北京4月10日电 （王绍绍）据自然资源部消息，4月10日6时26分，“雪龙”号极地考察破冰船停靠山东青岛，标志着由自然资源部组织的中国第40次南极考察圆满结束。据了解，自然资源部与山东省人民政府将在青岛奥帆基地码头举行欢迎仪式并举办为期三天的开放日活动。（王檬对本文亦有贡献）
(责编：杨虞波罗、高雷)分享让更多人看到
人民日报社概况|
关于人民网|
报社招聘|
招聘英才|
广告服务|
合作加盟|
供稿服务|
数据服务|
网站声明|
网站律师|
信息保护|
联系我们
人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263 举报邮箱：jubao@people.cn
人民网服务邮箱：kf@people.cn 违法和不良信息举报电话：010-65363636 举报邮箱：rmwjubao@people.cn
互联网新闻信息服务许可证10120170001 | 增值电信业务经营许可证B1-20060139 | 广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号 | 京ICP备12004265号-13
信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号
人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved